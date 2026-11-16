Honor Magic 9 Pro Max : Design Apple et Collaboration ARRI

L'Honor Magic 9 Pro Max adopte un design inspiré d'Apple et intègre des capteurs de 200 Mpx. La collaboration avec ARRI vise à professionnaliser la vidéo mobile via le format LogC3.

Lors d'une rencontre avec le constructeur chinois, Honor a présenté son nouveau phare, le Magic 9 Pro Max. Ce modèle, dont le nom est considéré comme une copie directe de son concurrent américain, révèle un changement esthétique majeur. L'appareil marque une rupture visuelle significative par rapport à ses prédécesseurs.

Design inspiré d'Apple et écran 10000 nits

Honor reconnaît explicitement l'influence d'Apple sur ce nouveau design. Après l'Honor 600 qui rendait déjà hommage au modèle californien, le Magic 9 Pro Max accentue cette tendance. La caméra dorsale circulaire traditionnelle est remplacée par deux platines distinctes. L'une héberge les objectifs tandis que l'autre, de finition matifiée, reprend la couleur du boîtier.

Also read Récovery of B-24 Liberator Wing in Landes: Honor for 1944 Crash Victims

L'appareil est disponible en trois coloris : noir, blanc ou vert. L'orange n'est pas proposé dans cette série. Les dimensions du téléphone sont imposantes, mesurant 161,64 x 76,98 x 8,59 mm pour un poids de 233 grammes. Cette taille permet d'intégrer une dalle OLED de 6,8 pouces.

L'écran affiche une luminosité maximale de 10000 nits en mode HDR sur une portion de l'écran. En mode standard hors HDR, la luminosité atteint 2000 nits. Cette spécification technique promet un rendu visuel exceptionnel en extérieur. La caméra dorsale se compose désormais de trois modules circulaires. Le téléobjectif présente une taille disproportionnée par rapport aux deux autres capteurs.

Advertisement

Capteurs 200 Mpx et Stabilisation CIPA 8.0

La configuration photo est très élevée avec des spécifications physiques impressionnantes. Le module principal dispose d'un capteur de 200 Mpx avec un format de 1/1,28 pouce. L'ouverture est de f/1,57 avec une stabilisation certifiée CIPA 8.0. Cette certification est décrite comme la meilleure actuellement disponible pour un smartphone.

Le téléobjectif propose également un capteur de 200 Mpx. Sa taille est légèrement plus petite de 1/1,4 pouce. Il offre une ouverture de f/2,6 et conserve la stabilisation CIPA 8.0. L'ultra-grand-angle se contente d'un capteur de 50 Mpx avec une ouverture de f/2.

La caméra frontale utilise un capteur de 55 Mpx avec une ouverture de f/2. Un module 3D accompagne ce capteur pour le déverrouillage facial. Ce module sert également à réaliser des effets de flou sur les selfies. Ces caractéristiques techniques représentent une progression notable sur le marché mobile.

Collaboration avec ARRI et Studio Harcourt

Honor s'associe au Studio Harcourt Paris pour perfectionner le mode portrait. Cette collaboration vise à améliorer la qualité des portraits. Le constructeur intègre également les compétences d'ARRI pour la vidéo. ARRI est un fabricant allemand fondé à Munich en 1917 par August Arnold et Robert Richter.

Advertisement

Le mode ARRI Cinema permet de choisir des traitements des couleurs et des contrastes. Ces paramètres s'appliquent directement à l'enregistrement vidéo. Le rendu est visible en temps réel lors du cadrage. Cela garantit une fidélité entre ce que l'utilisateur voit et ce qui est enregistré.

Pour les vidéastes exigeants, le format LogC3 est disponible. Ce format offre une grande latitude de réglage colorimétrique. Les rushes peuvent être ajustés lors du montage. Un look temporaire peut être appliqué sans altérer le fichier d'origine. Le son est géré par un micro directionnel de qualité cinéma.

Processeur Snapdragon 8 Elite Extreme

Le Magic 9 Pro Max est motorisé par le SoC Snapdragon 8 Elite. Honor décrit ce processeur comme le Extreme Gen 6. Il s'agit du modèle le plus puissant proposé par Qualcomm. Cette fin d'année voit l'arrivée de cette puissance de calcul. La collaboration avec ARRI porte essentiellement sur le format LogC3. L'aspect matériel des caméras professionnelles n'est pas intégré.

Honor propose trois accessoires vidéo en supplément. Une coque faisant office de grip est disponible. Deux téléconvertisseurs sont proposés avec des focales de 200 et 500 mm. Un autre accessoire complète cette offre dédiée à la vidéo.