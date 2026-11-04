Honor Choice Projector Air Pro : Full HD et Netflix à 149,15 € sur AliExpress

Le vidéoprojecteur portable Honor Choice Projector Air Pro est proposé à 149,15 € avec le code CLU24. Découvrez ses spécifications Full HD natives et son intégration des services de streaming.

Le vidéoprojecteur portable Honor Choice Projector Air Pro est actuellement disponible à un tarif exceptionnellement bas sur la plateforme e-commerce AliExpress. Alors que la boutique officielle française d'Honor indique encore une disponibilité future pour ce modèle, les acheteurs peuvent désormais l'acquérir pour seulement 149,15 €. Cette offre s'applique sous condition de saisir le code promotionnel CLU24 lors du processus de paiement.

Prix réduit et disponibilité internationale

Cette nouvelle tarification représente une baisse significative par rapport au prix barré affiché initialement sur AliExpress, qui s'élevait à 351,55 €. La remise appliquée atteint ainsi 58 %, permettant aux consommateurs de bénéficier d'un appareil haut de gamme pour moins de la moitié de son coût initial. Il convient toutefois de noter que cette réduction ne reflète pas nécessairement un prix officiel en France, où le produit n'est pas encore commercialisé. Les délais de livraison doivent être vérifiés directement sur la fiche produit de la plateforme chinoise avant toute commande.

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Spécifications techniques et résolution native

L'appareil se distingue par sa matrice LCD de 2,69 pouces capable d'afficher une résolution native de 1 920 x 1 080 pixels. Cette définition Full HD est préservée sans recourir à une mise à l'échelle logicielle, garantissant une qualité d'image fidèle aux sources originales. Le projecteur prend également en charge le format HDR10+, offrant un contraste amélioré et des couleurs plus riches pour les contenus compatibles. Avec un poids plume de 0,55 kg, il s'inscrit dans la catégorie des solutions ultra-portables destinées à un usage nomade ou occasionnel.

Système Linux et applications de streaming intégrées

Contrairement à de nombreux concurrents nécessitant une box externe, le Honor Choice Projector Air Pro fonctionne sous un système Linux dédié. Cette architecture permet l'intégration native d'applications populaires telles que Netflix, YouTube et Prime Video. L'utilisateur n'a donc besoin d'aucun accessoire supplémentaire comme une clé HDMI pour accéder à ces plateformes. La connexion réseau assure un streaming fluide grâce au support du Wi-Fi 6, opérant sur les bandes de fréquences 2,4 et 5 GHz pour optimiser le débit de données.

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Flexibilité de projection et luminosité limitée

Le dispositif dispose d'un support intégré pivotant à 180°, offrant trois modes de projection : avant, arrière et au plafond. Cette polyvalence permet d'adapter l'image selon l'environnement, qu'il s'agisse d'une étagère inclinée ou d'un plafond pour regarder un film allongé. Le rapport de projection de 1,2:1 et la distance de travail comprise entre 0,97 et 5 mètres permettent une adaptation facile aux petits espaces. Cependant, avec 292 lumens ANSI, l'appareil exige une obscurité totale pour maintenir un bon contraste, le rendant inadapté à un usage diurne.

Comparaison et public cible visé

Face au Dangbei N2 Mini testé précédemment, qui plafonne à 200 lumens ANSI, le modèle d'Honor offre une marge lumineuse supérieure tout en restant dans la même catégorie d'exigence d'obscurité. Son haut-parleur unique de 5 W convient à une chambre individuelle, mais une enceinte externe via la prise jack 3,5 mm est recommandée pour les films d'action. Sans batterie intégrée, il nécessite une source d'alimentation fixe, ciblant principalement les étudiants, les parents ou les voyageurs en location de vacances souhaitant un grand écran sans installation complexe.