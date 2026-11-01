Honor 600 Pro à 507€ sur AliExpress : offre Singles' Day 2024

Le Honor 600 Pro tombe à 507,64€ sur AliExpress pendant le Singles' Day. Profitez du code FRD11120 du 1er au 12 novembre pour un flagship Snapdragon 8 Elite.

AliExpress lance ses opérations promotionnelles avant l'heure officielle du Black Friday en ouvrant les portes du Singles' Day. Cette vente exceptionnelle s'étend sur une période précise allant du 1er au 12 novembre. Le smartphone haut de gamme Honor 600 Pro, initialement lancé au printemps à un tarif très élevé, est mis en avant durant cette campagne. Il s'agit d'une opportunité notable pour les consommateurs recherchant des spécifications de pointe à un prix considérablement réduit. L'offre concerne spécifiquement la configuration 12 Go de mémoire vive et 512 Go de stockage.

Réduction drastique du Honor 600 Pro

Le prix de vente public initial de ce modèle s'élevait à 999 euros lors de sa sortie sur le marché français. Sur la plateforme AliExpress, la version européenne était auparavant affichée à 627,64 euros. Grâce à l'application du code promo FRD11120, le tarif chute significativement à 507,64 euros pour la durée de l'opération. Cette configuration 12 plus 512 Go reste la seule version disponible à l'achat. Cette chute de prix représente un écart considérable par rapport au prix officiel de lancement.

Also read À Arcachon, la Maison des spécialistes a reçu 9 600 patients en un an

Le design de l'appareil reprend les codes esthétiques du iPhone 17 Pro, tout en fonctionnant sous Android 16 et MagicOS 10. Le moteur principal est assuré par le processeur Snapdragon 8 Elite, garantissant des performances de haut niveau. Honor promet un soutien logiciel d'importance avec six années de mises à jour Android et de correctifs de sécurité inclus. Cette promesse de longévité est un argument majeur pour les utilisateurs soucieux de conserver leur appareil durablement.

Performances et autonomie impressionnantes

Le système photographique est dominé par un capteur principal de 200 mégapixels avec stabilisation optique. Il est complété par un zoom optique 3,5x offrant une résolution de 50 mégapixels. Cette combinaison permet de cadrer des portraits et des sujets distants sans perte de qualité dans l'image. L'écran affiche une taille de 6,57 pouces avec une définition 1,5K et une fréquence de 120 hertz. La luminosité de pointe atteint 8000 nits, assurant une lisibilité optimale même en plein soleil.

Advertisement

La batterie embarquée possède une capacité généreuse de 6400 mAh pour la version européenne. Elle supporte une charge filaire rapide à 80 watts ainsi qu'une recharge sans fil à 50 watts. Le châssis affiche une finesse de 7,8 millimètres et bénéficie d'une certification IP68 et IP69K. Cette résistance garantit une protection solide contre l'eau et la poussière pour un usage quotidien intensif.

Tests et limites de l'appareil

Lors des tests réalisés par Phonandroid, le Snapdragon 8 Elite montre sa puissance lors du lancement de jeux exigeants. Cependant, l'appareil a tendance à chauffer lors de stress prolongés des composants internes. L'écran LTPO n'est pas présent sur ce modèle, contrairement à certains concurrents directs. Cela signifie une adaptation moins fine de la fréquence de rafraîchissement pour optimiser la consommation.

Les reflets sur les optiques photographiques ont été relevés lors des examens techniques. Le stockage de 512 Go est interne et non extensible, mais offre suffisamment d'espace pour les photos haute résolution. L'appareil se distingue également par l'absence de publicités intrusives dans MagicOS, ce qui est rare sur les terminaux de cette gamme. Le modèle concurrent Honor 600, lancé à 549 euros, utilise un Snapdragon 7 Gen 4 sans téléobjectif.

Disponibilité et conditions de garantie

L'offre via AliExpress s'adresse aux utilisateurs acceptant d'acheter sur une place de marché externe. Cela implique de sortir des circuits officiels français tels que le site d'Honor ou les réseaux Bouygues Telecom. La garantie dépend donc entièrement des conditions définies par le vendeur sur la plateforme. Pour les utilisateurs souhaitant un service après-vente de proximité immédiat, un revendeur français reste plus rassurant.

Advertisement

La remise de 19% affichée sur la plateforme paraît modeste comparée au prix initial de 999 euros. C'est l'écart avec le prix de lancement du Honor 600 qui donne toute sa mesure à cette offre. Les amateurs de technologie trouveront ici un smartphone photo polyvalent et durable pour moins de 508 euros. La fenêtre de code est strictement valable pendant la période du Singles' Day jusqu'au 12 novembre.