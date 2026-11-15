Hongrie : Saisie de 17,7 millions d'euros dans l'affaire Sesztak

L'agence anticorruption hongroise saisit 17,7 millions d'euros enterrés dans des forêts. Cette opération majeure vise Miklós Sesztak, ancien ministre, dans le cadre d'une enquête sur des pots-de-vin liés à l'achat de bus.

Le vendredi 13 novembre 2026, l' agence anticorruption hongroise a annoncé la saisie de 17,7 millions d'euros en liquide lors d'opérations coordonnées menées sur le territoire national. Ces fonds ont été découverts enterrés dans des forêts, dissimulés dans des bâtiments agricoles et stockés dans des coffres-forts situés dans des propriétés résidentielles isolées. Cette découverte majeure intervient dans le cadre d'une enquête pénale ciblée visant Miklós Sesztak, l'ancien ministre hongrois du Développement national qui a exercé ses fonctions entre 2014 et 2018.

Détails de la saisie et mécanisme de l'enquête

Les recherches menées par l'Office national de récupération et de protection des actifs ont permis de collecter une somme totale de 5 071 632 000 forints, 2 658 350 euros et 1 257 100 dollars américains. L'argent a été transféré au Trésor public hongrois par le personnel de l'agence après deux jours d'investigations intenses le 12 et le 13 novembre 2026. Les opérations ont touché plusieurs comtés, notamment Budapest, Pest, Békés et Nógrád, démontrant l'étendue géographique de la dissimulation des fonds.

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L'enquête met en lumière un montage financier complexe impliquant l'achat de bus d'occasion par une entreprise publique de transport à des prix nettement surévalués. Selon les enquêteurs, les sommes perçues grâce à ces surfacturations auraient été détournées via des sociétés et des contrats fictifs. Le coût total du préjudice financier pour l'État est évalué à plus de 27 millions d'euros. Les autorités cherchent également à déterminer le rôle précis joué par la direction de la société de gestion des actifs de l'État dans l'approbation de ces montages litigieux.

Contexte politique et réactions des acteurs

Cette opération s'inscrit dans la politique de lutte contre la corruption mise en avant par le nouveau gouvernement dirigé par le Premier ministre Peter Magyar. Péter Magyar a remporté les élections législatives en avril 2026, mettant fin à 16 années de pouvoir ininterrompu sous la direction de Viktor Orbán. L'une des promesses clés de sa campagne était précisément de mener des enquêtes sur les accusations de corruption et d'abus de fonction survenues durant le mandat de son prédécesseur.

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Péter Magyar a salué cette annonce sur les réseaux sociaux, affirmant que cette saisie marquait officiellement la fin de ce qu'il appelle la mafia Fidesz-KDNP. Il a mis en lumière l'importance de la coopération entre les forces de l'ordre, l'administration fiscale et le Trésor public pour réussir ces saisies. Miklós Sesztak est placé en détention provisoire depuis la fin du mois de septembre 2026, tandis que l'avocat de l'ex-ministre a réagi en précisant que la saisie ne prouvait pas directement que l'argent appartenait à son client, mais indiquait uniquement l'implication de plusieurs suspects dans cette affaire pénale.

Implications et suite des procédures judiciaires

La divulgation de ces détails spécifiques, rendue publique par le Premier ministre et l'agence anticorruption, sert de signal fort pour les citoyens hongrois concernant la nouvelle orientation judiciaire du pays. La découverte d'argent liquide dans des endroits aussi divers que des forêts et des entrepôts soulève des questions supplémentaires sur les méthodes de blanchiment d'argent utilisées par les suspects. Les enquêteurs continuent d'explorer les liens entre ces fonds saisis et les décisions d'achat de matériel de transport passées sous l'ancien régime.

L'impact de cette affaire dépasse le simple cadre judiciaire, touchant directement la confiance des consommateurs et des contribuables envers les institutions publiques. En reliant explicitement ces sommes aux décisions de Miklós Sesztak, le gouvernement crée un précédent de transparence sur la gestion des fonds publics. Les prochaines étapes du procès détermineront si ces preuves matérielles suffisent à établir la culpabilité des accusés dans ce système de pots-de-vin structuré. Cette affaire reste un point central dans le débat politique hongrois actuel, illustrant la transition entre les deux administrations successives.