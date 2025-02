Hong Kong S'Attaque aux Vapoteuses : Interdiction en Espace Public D'ici 2026

Les autorités de Hong Kong annoncent une interdiction de la possession et de l'utilisation des cigarettes électroniques en espace public, d'ici mi-2026, dans une mesure visant à protéger les jeunes générations. Cette nouvelle annonce intervient quelques années après l'interdiction des ventes et de la fabrication de vapoteuses dans le territoire.

Hong Kong va bientôt interdire la possession et l'utilisation des cigarettes électroniques en espace public, une décision prise afin de protéger les jeunes générations. Le secrétaire à la santé local, Lo Chung-mau, a annoncé dimanche cette nouvelle mesure, qui entrera en vigueur d'ici mi-2026. « Pour protéger nos jeunes, nous pensons qu'il est temps d'interdire l'utilisation des cartouches de cigarettes électroniques », a déclaré Lo Chung-mau à la télévision.

« Nous commencerons par légiférer contre la possession et l'utilisation (d'une vapoteuse) en extérieur », a-t-il ajouté. « Une fois que tout le monde se sera habitué (à cette interdiction), nous la mettrons en œuvre partout ». Cette annonce survient près de trois ans après l'interdiction, dans le territoire méridional chinois, de l'importation, de la fabrication et de la vente des vapoteuses et des produits de tabac chauffé. Le territoire avait déjà mis en place des lois strictes contre la possession et la vente de cigarettes électroniques. Selon la loi hongkongaise en vigueur, quiconque importe des cigarettes électroniques encourt jusqu'à sept ans d'emprisonnement et deux millions de dollars hongkongais (250.000 euros) d'amende. Les fabricants et les vendeurs risquent quant à eux jusqu'à six mois d'emprisonnement. L'Organisation mondiale de la santé avait indiqué l'an dernier que trente-cinq pays dans le monde avaient interdit la vente des cigarettes électroniques





