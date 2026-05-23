Homophobie en tribunes : les observateurs de la FFF pour lutter contre l'homophobie dans les stades

La Fédération Française de Football (FFF) a mis en place un dispositif pour lutter contre l'homophobie dans les stades. Pendant la finale de Coupe de France entre Lens et Nice, des observateurs de la FFF étaient présents pour prévenir le délégué en direct s'ils entendent un chant problématique.

En tribune avec les observateurs de la lutte contre l'homophobie lors de la finale de Coupe de France : 'On n'a pas entendu de chant insultant' Nous avons pu assister à la finale de la Coupe de France, remportée par Lens (3-1 contre Nice ), avec le panel d'observateurs de la FFF , une expérience menée depuis les 32es pour lutter contre l'homophobie dans les stades.

La finale de Coupe de France remportée par Lens face à Nice (3-1), échange avec le panel d'observateurs de la FFF, dont le but est d'aider à lutter contre l'homophobie dans les stades. Le directeur général de la Fédération, Jean-François Vilotte, précise que le 'dispositif est composé d'un représentant de la FFF, d'un deuxième des délégués et d'un troisième du monde associatif'. Les observateurs. Le dispositif commence à être rodé.

La FFF mène cette expérimentation depuis fin décembre et le 32e de finale entre Grenoble et Nancy (1-1, 3-5 aux t.a.b. ), à raison d'un match par tour, comme Marseille-Rennes (8es, 3-0) ou Lens-Toulouse (demies, 4-1). Assis à proximité du délégué, les observateurs peuvent le prévenir en direct s'ils entendent un chant problématique. Ils ont aussi à disposition le rapport dans lequel ils peuvent identifier des comportements haineux ou discriminatoires.

Nous sommes donc idéalement placés, au premier rang de la tribune officielle, l'oreille tendue, prêts à réagir au moindre chant à caractère homophobe. À nos côtés se trouvent Yveline Lallier, la représentante de la FFF, Patrick Bel Abbes, celui des délégués, et Yves Gimbert, de SOS Homophobie. Ce dernier était à Grenoble pour le premier match test. Il n'y avait pas eu d'interruption, seulement un chant problématique trente secondes avant la mi-temps, inscrit dans le rapport.

Depuis, aucun problème n'a été remonté. Avant la finale, de la part des supporters niçois à destination de Daech, et des Lensois à l'annonce des joueurs du Gym. La première période se passe sans encombre. Il faudra être bien vigilant en seconde période, car les supporters niçois peuvent se désintéresser du match, reprend Ben Abbes.

Celle-ci sera relativement calme, si ce n'est en fin de match, quand les Niçois ont crié huit fois. Avant de se prononcer sur le sujet, l'Association nationale des supporters n'y est pas favorable, considérant qu'il s'agit d'une intrusion. Ces observateurs ne sont pas là pour jouer aux gendarmes, ils sont en tribunes pour voir ce qu'il se passe et, en cas de chant problématique, en référer aux délégués. Leur avis est alors pris en considération.

Qui peut y être opposé ? Personne n'a de baguette magique, il faut agir





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