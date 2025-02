Homme de 42 ans tué après être percuté par un bus sur l'A1 près de Lille

Un homme de 42 ans est décédé samedi après avoir été percuté par un bus puis par d'autres véhicules sur l'autoroute A1 près de Lille. L'accident s'est produit vers 6 heures du matin. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de cet incident tragique.

Les secours sont arrivés sur les lieux de l'accident, mais n'ont rien pu faire pour sauver la vie de l'homme. Samedi 8 février 2025, vers 6 heures du matin, un homme de 42 ans a été percuté par un bus sur l'autoroute A1, près de Ronchin, juste à côté de Lille (Nord). L'impact initial avec le bus a été suivi par des collisions avec d'autres véhicules, provoquant des blessures mortelles.

Selon les informations recueillies par le parquet de Lille, l'homme marchait sur les voies de circulation lorsque l'accident s'est produit. Une enquête est actuellement en cours pour déterminer les circonstances exactes de cet accident tragique.Le chauffeur du bus et un passager ont été placés en garde à vue. Les tests toxicologiques effectués sur les deux individus se sont avérés négatifs, permettant ainsi la levée de leurs gardes à vue. Les enquêteurs s'attachent désormais à comprendre pourquoi la victime se trouvait à pied sur l'autoroute à cet heure matinale. Cette question constitue l'un des points clés de l'enquête en cours.Les autorités déplorent ce drame et appellent à la prudence des conducteurs sur les routes. Cet accident rappelle l'importance de respecter les règles de circulation et de rester vigilant, notamment sur les autoroutes où la vitesse et le trafic sont importants. L'enquête procédera à la collecte de preuves supplémentaires et à l'audition de témoins afin d'élucider les causes de cet accident fatal.





