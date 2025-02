Hommages à Navalny malgré les risques

Un an après la mort de l'opposant russe Alexeï Navalny, ses partisans se sont réunis en hommage, malgré les risques de représailles des autorités.

Un an après sa mort dans une prison russe, l'opposant Alexeï Navalny est toujours présent dans les esprits de ses partisans. Malgré les risques de représailles des autorités, plusieurs centaines de personnes se sont réunies en hommage à l'homme politique de 47 ans, qui était considéré comme le principal ennemi du président Vladimir Poutine . Des défilés ont eu lieu au cimetière Borissovskoïé à Moscou, où Navalny est enterré, avec des familles avec enfants parmi les participants.

Navalny, déclaré « extrémiste » par la justice russe, a été arrêté en 2021 après une convalescence en Allemagne suite à un empoisonnement qu'il attribuait au Kremlin. Son décès, survenu en décembre 2023 dans une colonie pénitentiaire isolée au-delà du cercle polaire arctique, n'a toujours pas été pleinement éclairci. La veuve de Navalny, Ioulia Navalnaïa, a appelé ses partisans à poursuivre la lutte pour une Russie « libre, pacifique et belle », un rêve qu'Alexeï partageait. Selon Léonid Volkov, ancien bras droit de Navalny, des événements commémoratifs auront lieu dans le monde entier, incluant des rassemblements, des marches et des projections de documentaires. Cependant, les autorités russes ont mis en garde les partisans de Navalny contre la participation à ces rassemblements. Des chaînes Telegram favorables au Kremlin ont diffusé des messages dissuasifs, mentionnant la présence de caméras de surveillance et appelant les personnes à ne pas se rendre au cimetière. En parallèle, l'opposition russe, décapitée par la perte de sa figure de proue et déchirée par les luttes internes, est dans une position de faiblesse inédite. Le mouvement d'Alexeï Navalny a été méthodiquement démantelé, plusieurs de ses partisans et l'opposant lui-même ayant été envoyés en prison. De nombreux défis attendent le pays, notamment l'absence de liberté politique et la répression envers toute critique du pouvoir.





sudouest / 🏆 67. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Navalny Russie Opposition Poutine Hommage Mort Répression

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Un an après la mort de Navalny, des hommages risqués prévus en RussieUn an après la mort en prison du principal opposant au Kremlin, Alexeï Navalny, ses partisans doivent organiser dimanche des commémorations en se rendant notamment sur sa tombe à Moscou, malgré le risque de représailles des autorités

Lire la suite »

Un an après la mort de Navalny, des hommages risqués prévus en RussieUn an après la mort en prison du principal opposant au Kremlin, Alexeï Navalny, ses partisans doivent organiser dimanche des commémorations en se rendant notamment sur sa tombe à Moscou, malgré le risque de représailles des autorités.Ces hommages se déroulent à un moment où l'opposition ru...

Lire la suite »

Un an après la mort de Navalny, des hommages risqués prévus en RussieUn an après la mort en prison du principal opposant au Kremlin, Alexeï Navalny, ses partisans doivent organiser dimanche des commémorations en se rendant notamment sur sa tombe à Moscou, malgré le risque de représailles des autorités.

Lire la suite »

Moscou: un an après la mort de Navalny, des hommages risqués prévus en RussieVIDÉO - Un an après la mort en prison du principal opposant au Kremlin, Alexeï Navalny, ses partisans organisent dimanche des commémorations en se rendant sur sa tombe à Moscou, malgré le risque de représailles des autorités.

Lire la suite »

Un an après la mort d'Alexeï Navalny, ses partisans se souviennentMalgré le risque de représailles, les partisans d'Alexeï Navalny organisent ce dimanche des commémorations pour marquer le premier anniversaire de sa mort en prison. L'opposition russe, décapitée par la disparition de son leader, est dans une position de faiblesse inédite, et ses efforts à l'étranger pour relancer le combat contre Vladimir Poutine peinent à prendre de l'ampleur.

Lire la suite »

L'opposition russe, un an après la mort d'Alexeï Navalny : entre divisions et impuissanceUn an après la mort mystérieuse d'Alexeï Navalny, l'opposition russe est confrontée à un vide de leadership et à de profondes divisions. Le manque de consensus sur la direction à prendre et les accusations de tentatives d'assassinat entre les différents acteurs fragilisent leur combat contre le régime de Vladimir Poutine.

Lire la suite »