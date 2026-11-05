Hommage rue d'Aubagne à Marseille : 8 ans après l'effondrement meurtrier

Centaines de manifestants se sont réunis à Marseille le 5 novembre 2026 pour honorer les victimes de la rue d'Aubagne. Focus sur les commémorations et les enjeux juridiques en cours.

Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées ce jeudi 5 novembre 2026 dans le quartier de Noailles, au centre de Marseille, pour marquer le huitième anniversaire du drame de la rue d'Aubagne. Cette commémoration a eu lieu devant les immeubles des numéros 63 et 65, lieux du désastre architectural et humain qui a coûté la vie à huit Marseillais en novembre 2018.

Le site, désormais transformé en Lieu Ressources, un équipement municipal conçu en collaboration avec les familles des victimes et les habitants du quartier, a servi de cadre solennel à cette journée de mémoire. Ce projet symbolise une volonté de reconstruire un lien de confiance entre la municipalité et les résidents, tout en rendant hommage à la solidarité qui a émergé des cendres de la tragédie.

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Mémoire silencieuse des victimes

À 9h05 précises, le quartier de Noailles s'est plongé dans le silence pour rendre un dernier hommage collectif. Cette minute de recueillement était dédiée à Simona, Cherif, Taher, Julien, Marie-Emmanuelle, Fabien, Pape et Ouloume, les huit Marseillais qui ont péri lorsque leurs immeubles se sont effondrés. Leur mémoire a été honorée par une foule nombreuse restée respectueuse et empreinte de gravité.

Le protocole commémoratif a été enrichi par deux minutes de silence supplémentaires, étendant la portée du deuil au-delà des victimes directes de l'effondrement. Une première déviation a été dédiée à Zineb Redouane, qui est décédée des suites de blessures causées par un tir de grenade lacrymogène en marge des manifestations pour un logement digne, survenues le 1er décembre 2018.

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Une seconde minute de silence a été observée en mémoire de Mohamed El Khalfioui, décédé le 9 août 2026. Cette mort tragique était la conséquence d'une grave pneumopathie contractée après avoir inhalé les poussières toxiques issue de l'effondrement des planchers d'un immeuble en réhabilitation, situé rue Halle-Delacroix, survenu le 18 juin 2026.

Engagement des familles et contexte judiciaire

Les proches des victimes ont exprimé leur détermination à ne pas laisser l'oubli s'installer sur les responsabilités engendrées par cette catastrophe. L'une des familles, dont le représentant a 32 ans et porte le combat depuis huit ans, a souligné la douleur persistante tout en affirmant sa volonté de ne plus pleurer pour des responsables répétant les mêmes erreurs.

Les familles ont également appelé au soutien massif pour assister au procès prévu à la caserne du Muy. Cette mobilisation vise à garantir que la défense ne prenne pas le dessus sur la parole des victimes et de leurs proches, assurant ainsi une visibilité et une légitimité à leur quête de justice dans ce dossier complexe.

Transition vers un nouvel espace urbain

La transformation des ruines en un Lieu Ressources marque une étape significative dans la reconquête spatiale et symbolique du quartier. Ce nouveau pôle municipal n'est pas seulement une structure physique, mais le fruit d'un travail conjoint avec les habitants, illustrant une approche de pouvoir habitant capable de transformer l'action publique locale.

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Cette commémoration du 5 novembre 2026 souligne ainsi que la mémoire du drame de la rue d'Aubagne reste un moteur puissant pour l'engagement civique et la vigilance quant à la sécurité des logements insalubres dans les grandes villes françaises.