Hommage public à Naâman à Dieppe

La ville de Dieppe rendra hommage au chanteur Naâman, décédé à l'âge de 34 ans, dimanche 23 février sur le parvis de l'église Saint-Rémy.

Dimanche 23 février, la ville de Dieppe rendra hommage au chanteur Naâman , décédé le 7 février à l'âge de 34 ans suite à une tumeur cérébrale diagnostiquée en 2019. Né à Dieppe , le chanteur, de son vrai nom Martin Mussard, était une figure majeure de la scène reggae française. Le rendez-vous est fixé à 15 heures sur le parvis de l'église Saint-Rémy, lieu où il avait offert un concert surprise le 23 juillet 2024.

À cette occasion, la place devant l'église sera renommée en son honneur et une plage à son effigie sera dévoilée. Le conseil municipal entérine cette nouvelle dénomination aujourd'hui appelée Saint-Rémy. L'hommage, organisé par la ville de Dieppe et la communauté d'agglomération, en étroite collaboration avec la famille, les amis et le management de Naâman, sera simple et convivial, reflétant les valeurs qu'il incarnait. Il s'agira de prises de parole et de moments musicaux. Naâman venait de sortir il y a quelques mois un ultime album, Temple Road Extended, une version augmentée de son disque Temple Road sorti en 2022. Lors de son concert surprise en 2024, plusieurs centaines de personnes s'étaient réunies sur la place Saint-Rémy pour applaudir le retour du Dieppois. « Il y a une très grosse émotion. Revenir à Dieppe, c’est revenir là où tout a commencé, c’est fort », avait-il écrit à cette époque.





