Hommage poignant à Jesus De Miguel lors du match Tenerife-Ceuta

Le CD Tenerife et l'AD Ceuta FC ont rendu un vibrant hommage à Jesus De Miguel décédé. Minute de silence, maillots dédiés et larmes d'Emotion marquent ce dimanche 15 novembre.

Le stade Heliodoro Rodriguez Lopez de Tenerife a retenti d'une émotion intense ce dimanche 15 novembre au cours du match de D2 espagnole opposant le CD Tenerife à l'AD Ceuta FC. Cette rencontre, remportée deux buts à zéro par les locaux, a surtout marqué les esprits par les hommages massifs rendus à la mémoire de Jesus De Miguel, l'attaquant canarien décédé tragiquement le 3 novembre dernier. L'après-midi s'est transformé en une célébration de la vie du joueur de 30 ans, touché par un choc aérien violent avec le gardien andorran Jesus Owono lors d'un précédent match.

Une cérémonie mémorielle au centre du terrain

La cérémonie a débuté par une visite solennelle du capitaine du CD Tenerife, Enric Gallego, accompagné de tous les acteurs de la rencontre. Le groupe s'est d'abord recueilli devant la porte numéro 9 du stade, endroit sur lequel a été peinte une fresque murale par l'artiste Erik Air. Enric Gallego a ensuite pénétré sur la pelouse, un bouquet de fleurs à la main, qu'il a déposé avec soin au centre exact du terrain pour marquer le respect.

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Tous les joueurs présents, qu'ils soient porteurs des couleurs de Tenerife ou de Ceuta, portaient un t-shirt blanc arborant le flocage distinctif : le numéro 9 suivi de la phrase Nous nous souviendrons toujours. Ils se sont ensuite disposés en cercle pour observer une minute de silence, ponctuée par l'ouverture d'une grande banderole affichant les mots Jesus de Miguel, éternel numéro 9 bleu et blanc. Les applaudissements sont montés depuis les tribunes, tandis que les supporters locaux entonnaient un hymne dédié intitulé De Miguel te quiero.

Émotions et gestes symboliques après le premier but

L'émotion a atteint son paroxysme lors de la quarantième minute de jeu, lorsque Naho Gil, le porteur du brassard numéro 10 de Tenerife, a ouvert le score. En larmes, le joueur a immédiatement célébré sa réalisation en brandissant le maillot de son coéquipier défunt. Entouré par ses partenaires, il a ensuite dévoilé un t-shirt blanc sous son maillot de match, portant l'inscription profonde : Demi, toujours dans nos cœurs. Ce geste spontané a profondément touché l'assistance et a illustré le lien indéfectible unissant les membres de l'équipe.

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Ces manifestations de chagrin partagé ont permis aux deux équipes de transformer une simple compétition sportive en un moment de solidarité universelle. Le geste de Naho Gil, brassard noir au bras, a servi de point focal à l'hommage, rappelant la réalité cruelle du décès survenu quelques semaines plus tôt et la volonté commune de perpétuer la mémoire du jeune attaquant à travers ces gestes forts et symboliques.

Conséquences humaines et suites pour le gardien impliqué

Derrière cette scène sportive se cache une réalité familiale dramatique pour la famille De Miguel. La petite fille du joueur, âgée de seize mois, bénéficiera d'un soutien financier jusqu'à l'âge de dix-huit ans. Ses proches recevront également une aide importante, s'élevant à près de quatre cent mille euros, afin de sécuriser l'avenir de la famille dans cette période difficile. Le gardien andorran Jesus Owono, impliqué dans le choc fatal, a confirmé vouloir mettre fin à sa carrière professionnelle suite à cet événement tragique.

Le gardien a également témoigné de sa douleur, qualifiant les jours écoulés depuis l'accident comme les plus difficiles de sa vie. Bien que suspendu pour une durée déterminée, son avenir sportif semble désormais incertain. La communauté du football espagnol unit ses forces pour soutenir les proches du regretté Jesus De Miguel Alameda, alors que le joueur, itinéraire d'un homme qui a longtemps attendu sa chance, laisse derrière lui une épouse et sa jeune fille en deuil.