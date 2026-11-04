Hommage aux victimes de la rue d'Aubagne : le procès en appel suspendu le 5 novembre

Marseille rend hommage aux victimes de la rue d'Aubagne le 5 novembre. Le procès en appel est suspendu pour une journée de recueillement et de commémoration solennelle.

La ville de Marseille a préparé une journée solennelle pour ce jeudi 5 novembre, dédiée au souvenir et à l'hommage des huit victimes des effondrements des immeubles situés aux 63 et 65 de la rue d'Aubagne. Cette commémoration marquant le huitième anniversaire du drame intervient dans un contexte judiciaire particulier, puisque les audiences du procès en appel sont officiellement suspendues pour cette journée. La justice locale fait ainsi le choix de prioriser le deuil collectif et la mémoire des disparus plutôt que le déroulement des procédures légales habituelles.

Suspension du procès et cérémonies officielles

Le procès en appel du drame de la rue d'Aubagne, prévu initialement pour cette date, s'interrompt donc nettement pour laisser la place à des cérémonies commémoratives. Les magistrats et les avocats suspendent leurs activités pour permettre une journée consacrée exclusivement au recueillement. Cette décision administrative et judiciaire souligne l'importance nationale et locale accordée à ce souvenir, huit ans après les tragiques événements qui ont bouleversé le quartier.

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À 9 heures 05, un hommage silencieux sera rendu aux huit Marseillais qui ont perdu la vie dans l'effondrement de leur immeuble insalubre. Il s'agit de Simona, Cherif, Taher, Julien, Marie-Emmanuelle, Fabien, Pape et Ouloume. Ce moment précis de la matinée est conçu pour honorer leur mémoire et reconnaître le traumatisme profond que cet effondrement a laissé dans la société locale et parmi les familles concernées.

Mémoire étendue et liens avec les luttes sociales

Outre les huit victimes directes de l'effondrement structurel, la cérémonie inclura une minute de silence supplémentaire en mémoire de personnes décédées des suites liées aux manifestations sociales. Une première commémoration honore une victime décédée des suites de ses blessures causées par un tir de grenade lacrymogène en marge des manifestations pour le logement digne, survenues le 1er décembre 2018. Ce lien témoigne de la façon dont les luttes sociales s'entrecroisent avec les mémoires locales.

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Une autre minute de silence sera également dédiée à une personne qui a perdu la vie le 9 août dernier d'une grave pneumopathie. Cette maladie était la conséquence directe de l'inhalation des poussières générées par l'effondrement de planchers d'un immeuble en réhabilitation, situé rue Halle-Delacroix, survenu le 18 juin 2026. Cette inclusion juridique et mémorielle élargit le périmètre du deuil collectif aux conséquences sanitaires diffuses du drame initial.

Le cortège et le Lieu Ressources comme espaces de résilience

À 10 heures, un cortège funèbre officiel partira de la rue d'Aubagne pour se rendre vers le quartier des Réformés. Ce déplacement symbolique traversera les espaces marqués par le drame pour rejoindre les lieux de rassemblement communautaire. Le trajet permettra aux citoyens et aux familles de se retrouver dans un espace public transformé, notamment par le Lieu Ressources, un équipement municipal imaginé en collaboration avec les familles des victimes et les habitants du quartier voisin.

Le Lieu Ressources, situé à deux pas des anciens immeubles effondrés aux 63 et 65 de la rue d'Aubagne, incarne désormais une forme de reconstruction et de réponse institutionnelle aux traumatismes passés. Cet équipement municipal sert de pont entre la mémoire du drame et l'avenir du quartier, illustrant une volonté de transformer l'espace sinistré en un lieu de vie et de dialogue social ouvert à tous les résidents.

Projets culturels et lancement éditoriel

Le programme de commémoration s'étend au-delà des cérémonies officielles avec des projets culturels destinés à perpétuer la mémoire. Un film documentaire sera diffusé sur France 3 Paca le même jour et restera disponible pendant un mois sur france.tv. Ce documentaire revient sur les conséquences durables du drame à travers le destin de trois femmes qui ont dû se battre, se reconstruire et réapprendre à vivre depuis huit ans.

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Vendredi 6 novembre, à 19 heures, la librairie Transit organisera le lancement du livre de Kevin-Bhema Vacher, intitulé "Drame de la rue d'Aubagne à Marseille : le procès en appel s'est ouvert et il sera différent". Cet événement se tiendra dans les locaux de Solidaires 13, situés au 29 boulevard Longchamp dans le 1er arrondissement. L'œuvre littéraire offre un regard approfondi sur les aspects juridiques et humains restés dans l'ombre du procès initial.

Parallèlement, des événements culturels et musicaux sont prévus pour mobiliser la jeunesse et les artistes locaux. Léo Lavieille, le fils de Fabien, l'une des victimes du drame, impulsé une série de talks de 14 heures à 16 heures à La Coque, place Henri-Verneuil dans le 2e arrondissement. Ces discussions publiques seront suivies de lives et de DJ sets à la Plateforme, anciennement le Dock des Suds, de 16 heures 45 à 4 heures du matin, marquant une approche moderne de la transmission mémorielle.