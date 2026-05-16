Hommage aux Poilus : Le Musée de la Résistance de Montauban dévoile ses trésors de 14-18

À l'occasion de la Nuit des musées, le musée de la Résistance de Montauban propose une immersion exceptionnelle dans le quotidien des soldats de la Première Guerre mondiale à travers des objets rares et une pièce de théâtre.

Le Musée de la Résistance et du Combattant de Montauban , situé dans le Tarn-et-Garonne, s'apprête à vivre un moment exceptionnel. Habituellement tourné vers les événements de la Seconde Guerre mondiale, l'établissement a choisi d'ouvrir ses portes le samedi 16 mai, en prélude à la Nuit des musées dont la date officielle est fixée au 23 mai.

Cette initiative, soutenue par Philippe Bécade, adjoint à la culture, vise avant tout à démocratiser l'accès au patrimoine local. En proposant une soirée gratuite et nocturne, la municipalité espère attirer un public diversifié, y compris ceux qui n'osent habituellement pas franchir le seuil des institutions culturelles. L'atmosphère particulière d'une visite de nuit permet de briser les barrières formelles et d'offrir une expérience plus familiale et accessible, transformant le musée en un lieu de rencontre et de partage.

Le cœur de cet événement réside dans la présentation d'une collection éphémère consacrée à la Grande Guerre. Sous la direction de Laurence Héritier, responsable du musée, des pièces précieusement conservées dans les réserves seront mises en lumière. Les visiteurs pourront découvrir l'art des tranchées, où des obus étaient méticuleusement transformés en objets d'art ou en bijoux, témoignant de la résilience créative des soldats face à l'horreur.

Un intérêt particulier sera porté aux carnets du capitaine Pierre-Alfred Nougarède, figure locale du Tarn-et-Garonne, dont les croquis illustrent avec précision la montée au front et les scènes de combat. L'objectif est de créer un lien tangible avec le passé. En exposant des objets triviaux comme une pelle de tranchée ou des éclats d'obus, le musée cherche à humaniser l'histoire.

Ces objets du quotidien, souvent issus de donations privées, racontent des histoires individuelles et permettent de mieux saisir la réalité matérielle et psychologique des Poilus de 14-18. L'expérience culturelle est enrichie par une dimension théâtrale avec la représentation de la pièce 'Fritz Haber' par la compagnie locale Horizon Scène. Cette œuvre explore la trajectoire complexe du chimiste allemand, pionnier des gaz de combat, tout en mettant en lumière le rôle crucial de son épouse, Clara Haber.

Femme de science et opposante farouche à l'utilisation militaire des découvertes de son mari, Clara incarne cette part d'ombre de l'histoire où les femmes ont souvent été occultées. En associant l'exposition d'objets et le théâtre, le musée propose une approche multidisciplinaire du conflit, soulignant que la guerre n'est pas seulement une affaire de fronts et de batailles, mais aussi un dilemme moral et scientifique.

Fondé en 1989 par Jacques Latu, le musée s'est imposé comme un sanctuaire de la mémoire, accueillant chaque année des milliers de visiteurs, dont une part importante d'élèves lors de sorties scolaires. La mission de transmission est ici primordiale. Pour l'équipe du musée, conserver ces archives et les expliquer aux jeunes générations est le seul moyen d'éviter la répétition des erreurs tragiques du passé. Cette réflexion prend une résonance particulière dans le contexte géopolitique actuel.

Comme le souligne Laurence Héritier, les conflits contemporains, notamment en Ukraine où les tranchées sont redevenues une réalité brutale, rappellent que l'histoire a une tendance cyclique et effrayante. Le message porté par le musée de Montauban dépasse ainsi le cadre local pour devenir un plaidoyer universel pour la paix, rappelant que la compréhension du passé est l'arme la plus efficace contre la barbarie





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