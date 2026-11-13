Hommage aux 132 victimes du 13 Novembre au Stade de France

Un hommage solennel rendu aux 132 victimes du 13 novembre 2015 avant le rugby France-Afrique du Sud. Décryptage du spectacle et du devoir de mémoire.

Le Stade de France a accueilli vendredi soir un hommage poignant aux 132 victimes des attentats du 13 novembre 2015, à l'occasion du match de rugby opposant la France à l'Afrique du Sud. Cet événement mémoriel s'est déroulé onze ans jour pour jour après la soirée tragique qui avait endeuillé la nation française et ses partenaires internationaux.

Le spectacle Faire Corps et ses 132 performeurs

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Le dispositif intitulé Faire Corps a été conçu pour honorer la mémoire des disparus grâce à une chorégraphie complexe mêlant technologie et émotion. Une voix off a guidé le public en articulant le message La mémoire nous rassemble. La vie nous unit, tandis que 300 drones lumineux dessinaient des arabesques dans le ciel de Saint-Denis avant le déclenchement des faisceaux lumineux et des éléments pyrotechniques.

La symbolique des chiffres de la mémoire

Pendant l'hymne national, 132 performeurs lumineux se sont positionnés derrière les joueurs de l'équipe de France pour incarner les disparus. Ce nombre exact inclut les 130 personnes directement tuées par les balles du commando terroriste ce soir-là, ainsi que les deux victimes qui se sont suicidées des années plus tard en lien direct avec le traumatisme initial.

La position officielle de la Fédération Française de Rugby

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Florian Grill, président de la Fédération française de rugby, a justifié cette mise en scène par un impératif éthique fort. Il a déclaré jeudi à la presse que quand nous avons appris la date décidée par World Rugby pour cette rencontre, il était évident qu'il n'y avait pas d'autre thème possible pour ce spectacle d'avant match, soulignant le devoir de mémoire imposé par l'anniversaire des faits.

Le rappel des événements historiques du 13 Novembre 2015

Le spectacle a servi de rappel concret aux détails de l'attaque initiée aux abords de l'enceinte sportive pendant le match amical de football entre la France et l'Allemagne. Trois terroristes ayant tenté d'entrer dans le Stade alors que la rencontre avait déjà débuté s'étaient fait exploser à l'extérieur, causant un mort et plusieurs blessés parmi les spectateurs extérieurs.

La portée symbolique de la rencontre internationale

Cette cérémonie s'inscrit dans le cadre d'une rivalité sportive majeure entre la France et l'Afrique du Sud, renforçant la portée de l'hommage. La présence de 132 figurants transforme le stade en un lieu de recueillement collectif, rappelant que les attentats avaient également fait de nombreuses victimes sur les terrasses de cafés parisiens et au sein d'autres lieux publics ce soir-là.