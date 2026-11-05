Éric Dupond-Moretti et le maire Ali Rabeh ont condamné l'attentat raciste de Trappes. Ils appellent à refuser la haine et à soutenir la République face à l'extrême droite.

Une cérémonie mémorielle solennelle s'est tenue à Trappes pour rendre hommage aux victimes de l'attentat raciste perpétré par Kévin Tessier. Éric Dupond-Moretti, ancien Garde des Sceaux et ministre de la Justice, s'est exprimé avec fermeté pour dénoncer le contexte politique et social qui entoure cet acte criminel.

Une dénonciation claire de la haine politique

Éric Dupond-Moretti, ancien Garde des Sceaux et ministre de la Justice, a déclaré avec gravité que quiconque sème les mots de la haine finit par récolter la haine. Cette phrase forte vise directement les discours qui peuvent alimenter les tensions au sein de la société française. L'ancien ministre de la Justice a appelé à une prise de conscience collective face à l'escalade violente.

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La présence de figures politiques marquantes lors de cet hommage souligne la gravité de l'événement sur la scène nationale. Le lieu de l'attentat, Trappes dans les Yvelines, est devenu le symbole d'un conflit social et politique plus large. Les autorités cherchent à répondre à cette violence par des mots forts et une unité républicaine.

La position du maire Ali Rabeh contre l'extrême droite

Ali Rabeh, maire Génération.s de la ville, a pris la parole pour accuser le Rassemblement national d'avoir assuré la transmission de la haine. Il estime que les discours tenus par cette formation politique ont contribué à l'atmosphère tendue qui a précédé l'acte. Le maire demande aux Français, notamment ceux tentés par le vote d'extrême droite, de faire le choix de la République.

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Ali Rabeh, maire Génération.s de la ville, a également affirmé que face à l'extrême droite, il n'est pas trop tard pour agir et changer de cap. Il insiste sur la nécessité de refuser toute forme d'intolérance raciale ou religieuse. Selon lui, l'assassin n'a pas choisi ses victimes au hasard, mais a ciblé en raison de leurs origines.

Mémorial pour Pengo Bossio Wangi et reconnaissance des victimes

Pengo Bossio Wangi est la victime principale de cet attentat. Ali Rabeh, maire Génération.s de la ville, a déclaré que Pengo Bossio Wangi ne méritait ni les balles, ni la haine. Il a ajouté que tous ceux qui ont croisé son chemin resteront marqués à vie par sa personnalité et son histoire.

L'hommage rendu à Trappes vise aussi à défendre le visage d'une ville française diverse et inclusive. Ali Rabeh, maire Génération.s de la ville, a remercié les forces de l'ordre pour leur intervention rapide. Il a spécifiquement salué leur courage et leur réactivité lors des événements.

Conséquences sociales et appel à l'unité républicaine

Cet attentat a profondément bouleversé la communauté locale et nationale. Les appels à l'unité lancés par Éric Dupond-Moretti et Ali Rabeh, maire Génération.s de la ville, visent à apaiser les tensions. Ils cherchent à montrer que la haine ne doit pas dicter l'avenir de la ville.

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Les autorités locales et nationales continuent de travailler ensemble pour garantir la sécurité de tous. La mémoire de Pengo Bossio Wangi est maintenant un enjeu central dans le discours public. Les prochaines étapes consisteront à renforcer la cohésion sociale dans les Yvelines.