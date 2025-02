Hommage à Rafic Hariri : Un appel à l'unité nationale au Liban

20e anniversaire de l'assassinat de Rafic Hariri commémoré à Beyrouth. Mohamed Saleh, fidèle partisan de Hariri, s'exprime devant une foule nombreuse. Saad Hariri annonce la suspension de son activité politique et appelle à l'unité nationale.

Mohamed Saleh, l'un des fidèles partisans du défunt Rafic Hariri, s'est rendu à Beyrouth pour commémorer le vingtième anniversaire de son assassinat. Comme chaque année, il a quitté son village d'Akkar el-Attika pour rendre hommage au fondateur du Courant du Futur. L'ambiance était festive et conviviale, le sermon du vendredi diffusé depuis la mosquée al-Amine se mêlant aux chants partisans.

La foule était majoritairement composée de Libanais, brandissant des drapeaux rouges et blancs marqués du cèdre, symbole national. Seuls quelques drapeaux bleus clairs du Courant du Futur étaient visibles, tandis que quelques drapeaux de la nouvelle Syrie, portant trois étoiles, flottaient également dans la foule. Des dizaines de milliers de personnes, venues principalement en bus organisés par le parti sunnite de la Békaa, du Sud, d'Akkar et de Beyrouth, ont participé à cette manifestation.Nourhan Nasser Saghir, une jeune femme de 21 ans, partie en bus à 5h30 vendredi matin de Denniyé, dans le nord, ne cachait pas son enthousiasme. Mohamed Saleh, tout comme les autres participants, nourrissait l'espoir d'une « nouvelle opportunité » au Liban avec l'élection de Joseph Aoun à la présidence et la nomination de Nawaf Salam. Après plus de deux ans de vide présidentiel et de gouvernance intérimaire, cette nouvelle donne politique était perçue comme un espoir de renouveau.Saad Hariri, ancien Premier ministre et fils de Rafic Hariri, a également prononcé un discours devant la foule. Il a annoncé la suspension de son activité politique et celle de son parti, convaincue que ce changement était nécessaire pour permettre à la communauté sunnite de retrouver sa place au sein du paysage politique libanais. Hariri a également lancé un appel indirect aux partisans du Hezbollah, les invitant à rejoindre l'effort de restauration de l'État. Il a souligné l'importance de l'unité nationale et de la coopération entre toutes les factions politiques pour garantir la sécurité et la prospérité du Liban





