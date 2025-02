Hommage à Paul-Loup Sulitzer : sa fille Olivia dévoile les derniers détails de sa vie et de ses obsèques

Paul-Loup Sulitzer, un homme d'affaires aimé et respecté, est décédé à l'âge de 78 ans. Son histoire est racontée par sa fille Olivia qui évoque ses qualités, ses relations et les détails de ses obsèques.

Paul-Loup Sulitzer , un homme d'affaires reconnu et un père aimant, est décédé à l'âge de 78 ans le 6 février dernier à l'île Maurice suite à un AVC. Sa fille aînée, Olivia Sulitzer , a partagé le dernier hommage à son père dans le magazine Gala, soulignant son amour, son intelligence, son humour et sa manière unique d'aborder l'argent. Olivia a décrit son père comme un « père copain » qui lui parlait comme une adulte, lui enseignant dès son plus jeune âge les réalités financières du monde.

Elle a évoqué des souvenirs d'enfance, comme lorsqu'à six ans, il lui montrait des monnaies du monde entier et lui expliquait leur valeur par rapport au franc, ainsi que le nombre d'heures de travail nécessaires pour les gagner.Olivia a également parlé de la façon dont son père était un bon exemple en matière de sobriété, n'ayant pas d'addiction à l'alcool ni aux drogues, même s'il était « très gourmand ». Son père avait une nature charmante et avait eu plusieurs relations amoureuses, engendrant d'autres enfants. Cependant, Olivia avoue ne pas avoir de contact avec ses demi-frères, James-Robert et Jacques-Edouard, et ne voit sa demi-sœur Joy qu'épisodiquement. Olivia a expliqué que chaque femme dans la vie de son père avait exigé l'exclusivité et que Paul-Loup avait rompu avec son passé à chaque fois, empêchant ainsi la formation d'une famille recomposée. En ce qui concerne les obsèques, Olivia a réagi avec indignation à la publication d'un faire-part de décès annonçant la crémation de son père à l'île Maurice. Elle a confirmé que Paul-Loup Sulitzer serait enterré auprès de ses parents dans le caveau familial au cimetière de Montparnasse. Les démarches administratives pour rapatrier le corps sont en cours, mais les obsèques n'auront pas lieu avant début mars.





