Hommage à la petite fille décédée dans l'incendie de Nice

Des centaines de riverains se sont rassemblés lundi 10 février pour rendre hommage à la petite fille de 3 ans décédée dans un incendie à Nice. Le père de la victime avait tenté de la sauver mais en vain. L'enquête est en cours pour déterminer les causes de l'incendie.

La tristesse et le désarroi se lisaient sur les visages des riverains du quartier de Las Planas à Nice , lundi 10 février. Près d'une centaine de personnes se sont réunies pour rendre hommage à la fillette de 3 ans décédée dans l'incendie d'un appartement dans la nuit de samedi à dimanche. Les habitants sont venus déposer des gerbes de fleurs au pied de l'immeuble où le drame s'est produit. Certains ont été témoins de l'incendie et sont toujours marqués.

« J'ai quand même entendu les cris de la mère et les cris du père. Je suis maman également et c'est très très dur de perdre un enfant, on ne peut pas remplacer ça, on ne pourra jamais oublier », raconte Sarah. Le père de la fillette morte dans les flammes avait tenté, en vain, de la sauver après avoir été réveillé par le feu. « C'était le cri d'une mère qui vient de perdre sa vie », ajoute la riveraine, émue. « C'est très très compliqué, j'en dors la nuit, mais j'entends encore sa voix à la dame. Je la vois encore perdre ses jambes, ce n'est pas qu'elle s'est jetée par terre, c'est qu'elle a perdu tout moyen de son corps. ». Le maire, Christian Estrosi, ainsi que des adjoints étaient présents pour l'hommage. Les discours ont été suivis d'une minute de silence. Une enquête est en cours afin de déterminer les causes de l'incendie. Selon des premières constatations effectuées par un expert, il apparaît que l’incendie est vraisemblablement d’origine accidentelle





