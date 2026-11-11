Hommage à la jeunesse parisienne du 11 novembre 1940, 85 ans après l'occupation

Un hommage a été rendu devant l'Arc de Triomphe, rappelant la protestation de milliers de jeunes en 1940 qui défiaient l'occupation allemande. La cérémonie, présidée par Emmanuel Macron, souligne l'importance de ce moment dans l'histoire de la Résistance.

Le 11 novembre 2024, à 9h10, des foules se sont rassemblées devant l'Arc de Triomphe pour rendre hommage à la jeunesse parisienne qui, en 1940, avait défié l'occupation allemande en organisant une manifestation massive. Cette cérémonie, présidée par le président Emmanuel Macron, rappelle que le 11 novembre ne célèbre pas uniquement la fin de la Première Guerre mondiale, mais aussi la résistance courageuse de milliers de lycéens et d'étudiants qui, alors jeunes, ont refusé de se soumettre à l'Allemagne nazie.

Déroulement de la manifestation du 1940

En novembre 1940, Paris était occupé par les troupes allemandes depuis près de cinq mois. Le régime de Vichy collaborait avec l'Allemagne, qui interdisait toute manifestation commémorative de l'armistice de 1918. Malgré les poursuites, entre trois mille et cinq mille jeunes se dirigèrent vers les Champs‑Élysées et la place de l'Étoile, déposant des fleurs en forme de croix de Lorraine sur la tombe du Soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe. Le geste se fit en parallèle d'un appel de De Gaulle à la résistance depuis Londres.

Also read États-Unis : la famille Kennedy porte plainte contre le projet d’arc de triomphe de Trump

Réaction militaire allemande et conséquences

Les forces d'occupation dispersèrent rapidement les manifestants, blessant des dizaines de jeunes. Une centaine furent arrêtées, puis emprisonnées. Cet acte public d'insoumission fut l'une des premières manifestations publiques de défi dans la capitale depuis le début de l'occupation.

Advertisement

Commemoration moderne et rôle du ministère des Armées

Chaque année, le ministère des Armées et le Souvenir français organisent un hommage devant la plaque commémorative de la manifestation de 1940. La cérémonie de 2024, tenue à 9h10 avant la flamme du Soldat inconnu à 11h, a réuni le public, les autorités et des représentants de la Résistance. En se souvenant de ces actes, la France rappelle l'importance de la jeunesse dans les premières formes de contestation contre l'occupation allemande.