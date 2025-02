Hommage à Georges Cazals, ancien joueur du SUA Rugby

Georges Cazals, ancien joueur du SUA Rugby, est décédé à l'âge de 80 ans. Ses amis et anciens coéquipiers lui rendent hommage pour sa fidélité, son dévouement et son caractère humble.

Georges Cazals , à l'âge de 80 ans, nous a quittés. Cet ancien joueur du SUA Rugby a connu une carrière riche, commencée très tôt et jalonnée de sommets. Ses amis l'appelaient affectueusement « le gnaou ». Il faisait partie de l'équipe juniors Reichel qui a perdu la finale en 1963 contre les juniors du Racing Club de France. Paul Biemouret, futur international et déjà pilier à cette époque, jouait derrière lui.

Les juniors du Racing Club de France dominaient le championnat national grâce à l'École de l'EDF de Gurcy-le-Châtel, qui attirait de nombreux jeunes joueurs de toute la France, soucieux d'assurer leur avenir professionnel en dehors du rugby. Quelques saisons plus tard, en 1966, il a disputé et remporté la demi-finale du Championnat de France contre le même Racing. Au sein de cette équipe, on avait particulièrement remarqué un deuxième ligne, futur Agenais, Alain Plantefol. Dix ans plus tard, ce dernier allait devenir champion de France, mais avec le SUA. « Un joueur dur au mal, calme, solide, besogneux, silencieux mais terriblement efficace », a déclaré Jean-Paul Ballarin, président de l'Amicale des anciens joueurs du SUA, pour lui rendre hommage. « Je tiens à honorer cet amoureux inconditionnel de notre SUA. Fidèle parmi les fidèles, nous garderons de lui le souvenir d’un joueur dur au mal, calme, solide, besogneux, silencieux mais terriblement efficace. Champion de France Réserves en 1964-1965, ce colosse discret a toujours soutenu son club de cœur, les joueurs et l'encadrement, même dans les périodes les plus difficiles. Jamais un mot déplacé ou blessant, il représentait la force tranquille et gentille à la carrure impressionnante. Des problèmes de mobilité l’ont un peu éloigné de ses copains de l'Amicale des Anciens, mais tous savaient qu'il était toujours le fidèle adhérent des premiers jours. Tu nous laisses là avec notre peine, mais ton souvenir et ta présence ne s’effaceront pas de nos cœurs et de nos souvenirs ».Les obsèques religieuses seront célébrées le jeudi 13 février 2025, à 15 heures, en l'église Saint-Joseph du Passage, suivies de l’inhumation au cimetière de Monbusq.





