Hommage à Bernard Valette : le roi du foie salé et des gras-doubles s'en est allé

Bernard Valette, propriétaire du restaurant Le Saint-Loup à Albi, est décédé à 94 ans. Il était réputé pour sa cuisine traditionnelle albigeoise, notamment le foie salé et les gras-doubles. Figure emblématique et conviviale, il laisse un héritage gourmand.

Le Saint-Loup , ce restaurant emblématique du Castelvieil à Albi, ne résonne plus des rires et des discussions animées qui emplissaient ses murs autrefois. Bernard Valette , son propriétaire et chef, s'est éteint paisiblement à l'âge de 94 ans, laissant derrière lui un héritage culinaire et humain inestimable.

Pendant des décennies, il a régalé des milliers de convives avec une cuisine locale de qualité, faite de plats traditionnels qui faisaient la fierté de la région. Son établissement était un lieu de rencontre, de partage, où la convivialité et la gastronomie se mêlaient harmonieusement. Bernard, surnommé le "roi du foie salé", savait sublimer ce mets en l'accompagnant de radis du printemps ou de radis chauds, un régal particulièrement apprécié des Tarnais.

Ses gras-doubles à l'albigeoise, nappés d'une sauce au safran, étaient une véritable ode à la tradition culinaire locale. Les tripous préparés à l'aveyronnaise, le chou farci, autant de spécialités qui faisaient la renommée de sa table et qui aujourd'hui se font rares dans les restaurants modernes. Les vins de Gaillac, sélectionnés avec soin, trônaient en maîtres sur les tables, et Bernard affichait même un panneau provocateur : "Ici, pas de Coca-Cola".

Son caractère jovial et son talent de conteur faisaient de lui un aubergiste inoubliable. Il aimait guider ses clients dans le choix des mets et des breuvages, partageant sa passion avec une générosité sans borne. En quittant le restaurant, il ne manquait jamais de lancer un avertissement amusé : "Baissez la tête", en désignant la poutre basse de la porte de sortie. Une précaution nécessaire pour éviter que les convives, repus et heureux, ne se cognent imprudemment.

Au-delà de sa cuisine, Bernard Valette était une figure albigeoise incontournable. Ancien élève du lycée Lapérouse, il avait été vice-président de l'Amicale et y avait cultivé des amitiés fidèles jusqu'à la fin de sa vie. Il incarnait la vieille garde de ceux qui animaient les assemblées générales de sa voix claironnante, entonnant des chansons réalistes avec entrain.

Fidèle supporter du Sporting Club Albigeois, il était le leader des supporters, les accompagnant lors des déplacements et leur préparant des repas au club-house. Sa disparition laisse un vide dans le cœur de tous ceux qui l'ont connu. Il est parti doucement, entouré de l'affection des siens : son épouse, ses enfants et ses petits-enfants. Nous leur adressons nos condoléances attristées.

Bernard Valette laisse le souvenir d'un homme passionné, chaleureux, dont la mémoire gourmande et conviviale restera vivante à Albi. Les murs du Saint-Loup, imprégnés des effluves de ses plats et de la joie de ses convives, témoignent d'une époque où la cuisine était synonyme de partage et de simplicité. Son héritage perdurera dans les recettes transmises et dans les anecdotes qui continueront de circuler autour des tables albigeoises





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