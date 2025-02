Hommage à Alexeï Navalny : La France dénonce la mort de l'opposant russe

Un millier de partisans d'Alexeï Navalny se recueillent sur sa tombe à Moscou, tandis que la France dénonce la mort de l'opposant russe et demande une enquête indépendante.

Il y a tout juste un an, l'opposant russe Alexeï Navalny est décédé en détention. Ce dimanche, plus d'un millier de ses partisans se sont recueillis sur sa tombe, à Moscou, malgré le risque de représailles judiciaires. La France a quant à elle souligné dans le même temps qu'elle « tient les autorités russes pour pleinement responsables de sa mort », a déclaré dimanche la diplomatie française, en rendant hommage au « courage » et au « combat » d’ Alexeï Navalny .

Charismatique militant anticorruption et ennemi politique numéro un de Vladimir Poutine, Alexeï Navalny avait été déclaré « extrémiste » par la justice russe. Il est mort dans des circonstances troubles dans une prison de l’Arctique le 16 février 2024. « Faire taire toute voix dissidente » Paris « continue de demander qu’une enquête indépendante et approfondie soit conduite pour faire toute la lumière sur les conditions de son décès tragique », selon une déclaration du ministère des Affaires étrangères. « La France adresse un message de soutien et de solidarité à toutes celles et ceux qui défendent avec courage en Russie les libertés individuelles et l’Etat de droit. La condamnation récente de trois des anciens avocats d’Alexeï Navalny à de la prison ferme est un rappel brutal de la volonté des autorités russes de faire taire toute voix dissidente », ajoute le texte





