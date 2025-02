Homicide sur mineur : L'enquête se poursuit après l'aveu du suspect

Un homme de 23 ans a été mis en examen pour l'homicide de Louise, une fillette de 11 ans, décédée vendredi dernier après avoir été poignardée. L'enquête se poursuit pour déterminer les motivations exactes de l'auteur des faits et s'il y a eu préméditation.

Louise est décédée vendredi 7 février. Elle a quitté le collège à 13h50 et son téléphone portable s'est éteint définitivement à 14h07. Pendant ce laps de temps, elle a croisé Owen L., 23 ans, qui a été mis en examen mercredi 12 février pour homicide sur mineur de moins de 15 ans. Le suspect a avoué les faits, mais l'enquête se poursuit.

Selon les informations disponibles, l'homme aurait agi sous l'influence d'une frustration liée à une défaite aux jeux vidéo, mais le nombre important de coups de couteau infligés à la fillette de 11 ans soulève des interrogations. Les motivations de l'homme seront étudiées en profondeur, mais aussi son parcours criminel qui a été mis au jour. Christophe Miette, commandant de police et secrétaire national du syndicat des cadres de sécurité intérieure, invité de RTL jeudi 13 février, a expliqué que « cette personne avait déjà repéré une enfant quelques jours auparavant sur ce même parcours au niveau du collège ». La préméditation ou non de ce geste sera déterminée par les expertises psychiatriques à venir. L'arme du crime pourrait apporter des réponses sur les circonstances du crime. « À la base, nous avons une personne frustrée d'avoir perdu à un jeu, d'après ses dires », a indiqué le commandant. « Est-ce qu'il y a déjà eu d'autres faits similaires ? C'est tout ça qui va être déterminé, sachant que cette personne, ce suspect, jusqu'à présent, était inconnu dans la base ADN de la justice et de la police », a précisé Christophe Miette. L'homme avait été condamné pour des vols en janvier 2021 et février 2022. Une main courante avait été déposée par sa petite sœur en avril 2023. Elle le qualifiait de « violent, nerveux, agressif ». Le commandant de police s'est aussi interrogé sur l'environnement familial du suspect. « Pourquoi, dans ce huis clos qu'est le foyer familial, il y a eu toutes cette violence et ces non-dits qui n'ont jamais débordé à l'extérieur ? » Retrouver l'arme du crime permettrait de « savoir si d'autres ADN vont être retrouvés sur ce couteau pour nous conduire peut-être à d'autres homicides ça permettra de comprendre exactement aussi le pourquoi lors de la reconstitution », a-t-il conclu.





