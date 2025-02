Home-jacking brutal d'un couple d'octogénaires dans le Tarn-et-Garonne

Un couple octogénaire a été victime d'un home-jacking particulièrement violent dans leur domicile de La Ville-Dieu-du-Temple, dans le Tarn-et-Garonne. Deux individus cagoulés ont fait irruption dans la maison, menaçant, ligotant et dépouillant les victimes avant de prendre la fuite avec des objets de valeur et le véhicule des retraités.

Un couple d' octogénaires a vécu une nuit de cauchemar à La Ville-Dieu-du-Temple, dans le Tarn-et-Garonne. Dans la nuit du dimanche 9 au lundi 10 février 2025, deux individus cagoulés ont fait irruption dans leur domicile, brisant l'harmonie du foyer en un instant. Menacés, ligotés et dépouillés de leurs biens, les victimes ont été victimes d'un home-jacking particulièrement violent.

À 3 h 15, un bruit assourdissant a brutalement réveillé le couple d'octogénaires endormis dans leur maison située en bordure de la départementale 958, près du centre du village. La porte d'entrée défoncée En quelques secondes, deux individus cagoulés et armés de serpettes ont défoncé la porte d'entrée à coups de pied et pénétré dans l'habitation. Réveillé en sursaut, le propriétaire des lieux, un octogénaire dormant sur le canapé du séjour, n'a pas eu le temps de réagir : les agresseurs sont entrés en force et l'ont menacé. L'homme a été immédiatement neutralisé et entravés sur son canapé. Dans la chambre, son épouse, souffrant d'un handicap, était allongée dans son lit. Les malfaiteurs n'ont jugé inutile de la lier. Les deux cambrioleurs ont alors commencé à fouiller méthodiquement la maison à la recherche d'objets de valeur. Impuissants, les retraités ont subi leur calvaire, à la merci des agresseurs. Une fuite sans laisser de traces Vers 4 h 20, les cambrioleurs ont pris la fuite emportant argent liquide et bijoux. Avant de quitter les lieux, les malfaiteurs ont également volé le véhicule des victimes. Alertés au petit matin, les gendarmes de la compagnie de Castelsarrasin ont rapidement bouclé le secteur, mais les suspects sont restés introuvables. Les techniciens en identification criminelle (TIC) de Montauban ont été dépêchés sur place afin de relever d'éventuelles traces laissées par les auteurs du vol. L'enquête a été confiée aux gendarmes de la brigade de recherche (BR) de Castelsarrasin. Le couple, choqué mais indemne, a été pris en charge par les secours. Une arrestation inattendue Quelques heures plus tard, un élément déterminant a permis d'élucider l'affaire. Selon nos informations, les suspects ont été localisés grâce au système de géolocalisation du véhicule dérobé. Les gendarmes de la BR étaient sur le point d'aller les chercher lorsqu'un événement imprévu a précipité l'interpellation des malfaiteurs. C'est finalement une patrouille du Peloton motorisé (PMO) qui a mis fin à leur cavale dans l'Hérault. En effectuant un contrôle sur une aire de dépôt de l'autoroute, les militaires ont repéré un véhicule délabré. À l'intérieur, deux hommes dorment profondément. Intrigués, les gendarmes ont vérifié la plaque d'immatriculation et ont constaté qu'il s'agissait bien du véhicule volé la veille. Vol avec arme et séquestration Interpellés, les suspects ont été conduits dans les locaux de la brigade de recherches, à Castelsarrasin. Ils ont été placés en garde à vue pour vol avec arme et séquestration. L'enquête se poursuit afin de déterminer si d'autres faits similaires peuvent leur être imputés. À l'issue d'une garde à vue qui ne peut dépasser 48 heures, les deux home-jackeurs devraient être déférés et mis en examen pour ces faits. Contacté par La Dépêche, le procureur de la République de Montauban n'a pas souhaité s'exprimer. De son côté, l'avocate des mis en cause, Me Amélie Villageon, jointe par nos soins, n'a pas souhaité, à ce stade, faire de commentaires





