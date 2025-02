Home-jacking à La-Ville-Dieu-du-Temple: les suspects déférés au palais de justice de Montauban

Deux hommes ont été déférés au palais de justice de Montauban après leur interpellation sur une aire de repos de l'A9. Ils sont accusés d'avoir participé à un home-jacking qui a eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi à La-Ville-Dieu-du-Temple. Un octogénaire et son épouse handicapée ont été victimes d'une nuit de terreur.

Quatre-huit heures après leur interpellation spectaculaire sur une aire de repos de l'A9 à Poussan, près de Sète (Hérault), les auteurs présumés du home-jacking de La-Ville-Dieu-du-Temple ont été déférés, mercredi, au palais de justice de Montauban . Le parquet a requis l'ouverture d'une information judiciaire criminelle pour vol à main armée et séquestration , ainsi que le placement en détention provisoire des suspects, âgés de 33 et 42 ans.

Une demande suivie par le juge des libertés et de la détention, qui a ordonné leur incarcération à l'issue de leur mise en examen. Le quadragénaire, oncle du second mis en cause, sans emploi et bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés, conteste toute participation aux faits. Selon ses déclarations, il serait resté à l'extérieur de la maison sans connaître la nature des agissements de son neveu et d'autres individus, dont il s'est révélé incapable de fournir l'identité. Il est, à ce stade, poursuivi pour complicité. Contactée par La Dépêche, son avocate, Me Amélie Villageon, n'a pas souhaité s'exprimer. Son neveu, pour sa part, a opposé le silence aux enquêteurs. « Il nie toute implication et s'en expliquera devant le juge d'instruction », assure Me Nathalie Marques, son conseil. Un commando organisé Selon nos informations, plusieurs zones d'ombre demeurent, notamment quant au nombre de malfaiteurs impliqués, estimé entre trois et quatre, et aux raisons ayant conduit à cibler ce couple de retraités. Âgés de 80 ans, ces derniers sont loin d'être fortunés. Vers 3 h 15, dans la nuit de dimanche à lundi, des individus ont fait voler en éclats leur porte d'entrée à coups de pied. Réveillé en sursaut, l'octogénaire, allongé sur son canapé, n'a pu opposer la moindre résistance. Ligoté sous la menace de serpettes, il a subi, au côté de son épouse handicapée, une nuit de terreur. Pendant près d’une heure, les assaillants ont méthodiquement fouillé la maison avant de prendre la fuite au volant du véhicule des victimes, emportant avec eux bijoux et liquidités. Les enquêteurs de la brigade de recherches (BR) de Castelsarrasin s’emploient désormais à identifier les autres protagonistes de cette expédition criminelle. Des expertises biologiques sont en cours sur une serpette abandonnée sur les lieux et un couteau retrouvé dans la voiture volée. Elles pourraient livrer de précieux indices et permettre de confondre de nouveaux suspects





