Hollywood producer sentenced to 2 years in prison for distributing drugs that killed Matthew Perry

Two years after the death of Matthew Perry, a former Hollywood producer who was involved in distributing drugs that led to the actor's death was sentenced to two years in prison in Los Angeles.

Deux ans et demi après la mort de Matthew Perry , un ex-producteur hollywoodien impliqué dans la distribution de la drogue qui a tué l'acteur vedette de Friends a été condamné ce mercredi 13 mai à deux ans de prison par un tribunal de Los Angeles .

Erik Fleming avait plaidé coupable d'avoir agi comme intermédiaire en achetant 50 flacons de kétamine à une trafiquante, pour les remettre à l'assistant personnel de la star, qui lui injectait la drogue. Le parquet réclamaient deux ans et demi d'emprisonnement à son encontre. La mort de Matthew Perry, retrouvé inconscient dans son jacuzzi en octobre 2023, avait choqué les fans de Friends et suscité une pluie d'hommages à Hollywood.

L'acteur âgé de 54 ans, qui interprétait le rôle de Chandler Bing dans la série à succès, avait parlé publiquement de ses problèmes d'addiction. Il prenait de la kétamine de manière supervisée dans le cadre de sessions de thérapie contre la dépression. Mais cet anesthésiant légal est parfois détourné à des fins stimulantes ou euphorisantes et Matthew Perry était retombé dans l'addiction à l'automne 2023, selon l'enquête.

Agé de 55 ans, Erik Fleming était une connaissance de Matthew Perry, qui a eu quelques succès à Hollywood au tournant des années 2000. Il a notamment produit l'émission de téléréalité The Surreal Life et réalisé le film My Brother the Pig, avec Scarlett Johansson et Eva Mendes.

La peine contre l'assistant personnel de l'acteur prononcée fin mai L'enquête a révélé qu'il se fournissait en drogue auprès de Jasveen Sangha, une trafiquante connue dans certains milieux comme la 'reine de la kétamine'. Cette jet-setteuse américano-britannique lui a vendu les flacons qui ont été fatals à Matthew Perry, et a écopé de 15 ans d'emprisonnement en avril.

'Efface tous nos messages', a-t-elle ordonné à l'intermédiaire par SMS, lorsqu'elle a appris la mort de la star. Deux médecins ont également été condamnés pour avoir sciemment exploité l'addiction de l'acteur. Salvador Plasencia a écopé de 30 mois de prison en décembre, pour avoir vendu une vingtaine de flacons de kétamine à la star dans les semaines précédant sa mort.

Il se fournissait auprès de Mark Chavez, un autre médecin condamné à huit mois d'assignation à résidence et 300 heures de travaux d'intérêt général. Les flacons de kétamine coûtaient seulement une poignée de dollars, mais étaient revendus 2.000 dollars l'unité à Matthew Perry, selon l'accusation.

'Je me demande combien ce crétin va payer', avait écrit Salvador Plasencia à Mark Chavez, dans un SMS exhumé par l'enquête. Les deux praticiens ont été interdits d'exercer la médecine. Comme tous les autres suspects dans cette affaire, l'assistant personnel de Matthew Perry, Kenneth Iwamasa, a également plaidé coupable et reconnu lui avoir injecté de la kétamine. Sa peine doit être prononcée le 27 mai





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