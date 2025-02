Holloway domine les haies à Liévin, Belocian s'impose en améliorant son record personnel

Grant Holloway remporte la course de 60 mètres haies avec une performance record à Liévin. Wilhem Belocian confirme sa bonne forme en améliorant son record personnel. Laëticia Bapté bat le record de France du 50 mètres haies.

Jeudi soir, les courses de haies ont été le point culminant du meeting de Liévin, offrant un spectacle inoubliable au public. L'américain Grant Holloway , champion olympique du 110 mètres haies à Paris, a remporté la course en 7''36, améliorant la meilleure performance de l'hiver. Sa performance a été saluée par les spectateurs, qui ont vibré à chaque étape de sa course.

Holloway, après sa course, s'est montré satisfait de sa performance et a souligné son plaisir à courir à Liévin, un lieu où il a l'habitude de faire de bonnes performances. \Derrière Holloway, le français Wilhem Belocian, vainqueur du meeting de Paris dimanche, a réalisé une performance remarquable en améliorant sa meilleure performance de la saison. Il a terminé deuxième avec un temps de 7''46, cinq centièmes de mieux qu'à Karlsruhe (Allemagne) le 7 février. Belocian a également travaillé sur son départ, tentant de passer de huit à sept appuis. Il envisage d'atteindre son objectif de médaille aux Championnats d'Europe en mars aux Pays-Bas. \Just Kwaou-Mathey a terminé huitième avec un temps de 7''66. Malgré un léger boitement après sa série, il a participé à la finale. Laëticia Bapté, malgré une bonne performance en séries (7''82), n'a pas réussi à améliorer son temps en finale (7''85). Cependant, elle a réalisé un exploit anecdotique en battant le record de France du 50 mètres haies détenu depuis 2000 par Patricia Girard. Bapté s'est montrée optimiste quant à sa progression et vise à améliorer son chrono aux Championnats de France à Miramas en février





lequipe / 🏆 83. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

ATHLETISME HOLLOWAY BELOCIAN BAPTÉ RECORD FRANCE LIÉVIN

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Record pour Yanis Meziane sur 800 m à Miramas, Wilhem Belocian troisième du 60 m haiesYanis Meziane est descendu sous les 1'46'', sur le 800 m du meeting de Miramas ce vendredi. Sur 60 m haies, Wilhem Belocian, auteur d'une faute en début de course, a terminé 3e en 7''67.

Lire la suite »

Wilhem Belocian et Just Kwaou-Mathey inséparables au meeting de ParisWilhem Belocian et Just Kwaou-Mathey ont remporté ex aequo au millième le 60 m haies du meeting de Paris, dimanche, en 7''52. Pascal Martinot-Lagarde, 4e, revient au premier plan. Sur la même distance, Laëticia Bapté a battu son record. La sprinteuse Gémima Joseph s'est blessée.

Lire la suite »

Wout van Aert se joint aux Championnats du monde de cyclo-cross à LiévinLe coureur belge Wout van Aert, initialement absent, participera aux Championnats du monde de cyclo-cross à Liévin dimanche. Malgré une saison en cyclo-cross prévuement terminée, sa détermination et son élan après sa deuxième place à Maasmechelen ont convaincu son équipe.

Lire la suite »

À Liévin, un couple bientôt jugé après des violences conjugales réciproquesDans la nuit de vendredi à samedi, une violente dispute de couple a éclaté à Liévin. Les deux individus seront bientôt jugés. Explications.

Lire la suite »

Jakob Ingebrigtsen vise le record du mile en salle à LiévinL'athlète norvégien, connu pour ses records, s'attaque au mile en salle à Liévin, un meeting qui lui a déjà souri en 2022. Il vise le record établi par Yared Nuguse, 3 :46 :63, dans une course qui promet d'être spectaculaire.

Lire la suite »

Jakob Ingebrigtsen vise le record du mile indoor à LiévinLe coureur norvégien, déjà détenteur de nombreux records, s'attaque jeudi soir au chrono du mile en salle établi par l'Américain Yared Nuguse. Ingebrigtsen, connu pour sa vitesse explosive, vise à confirmer son statut de champion, même s'il a récemment connu des déceptions sur les courses de grande envergure.

Lire la suite »