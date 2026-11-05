HOKTA lève 4M€ pour robotiser l'hôtellerie de plein air avec Cédric Botella

Cédric Botella et sa startup HOKTA lèvent 4 millions d'euros pour déployer drones et robots IA dans le camping. Le secteur observe cette innovation technologique avec prudence face aux enjeux de recrutement et de coûts.

La société HOKTA, fondée par Cédric Botella, a réalisé un tour de table de 4 millions d'euros pour accélérer le déploiement de ses solutions de robotique au sein du secteur de l' hôtellerie de plein air. Cette levée de fonds intervient alors que l'entreprise, créée il y a trois mois seulement, cherche à intégrer des drones automatisés et des robots humanoïdes propulsés par l'intelligence artificielle dans la gestion quotidienne des campings. L'ambition est de répondre aux défis opérationnels croissants du secteur, notamment le recrutement et la maintenance des installations.

Une innovation technologique soutenue par un investissement massif

Cédric Botella, entrepreneur basé dans le Biterrois, a consolidé son positionnement avec cette nouvelle entité dédiée à la robotique et à l'IA. Il avait précédemment fondé Instadrone treize ans plus tôt et lancé le premier drone automatisé sans pilote il y a trois ans. Les fonds levés permettent de poursuivre le déploiement des drones sur des sites industriels, logistiques et portuaires, tout en orientant spécifiquement l'innovation vers le tourisme de pleine nature. Le robot humanoid en cours de développement mesure 1,40 mètre et pèse 40 kilos, une taille adaptée pour évoluer dans les espaces restreints des réceptions de camping.

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Une adoption prudente des nouveaux outils numériques

Pendant le salon SETT, qui s'est tenu du 3 au 5 novembre à Montpellier, Cédric Botella a reconnu ne recevoir aucune demande concrète du secteur de l'hôtellerie de plein air. Malgré cette absence de demande initiale, il identifie des besoins potentiels liés à la complexité grandissante de la gestion des campings. Les exploitants doivent en effet faire face à un recrutement saisonnier difficile, à la nécessité d'entretenir de vastes hectares et à la maîtrise des coûts énergétiques et sécuritaires. L'objectif affiché est d'offrir des réponses immédiates et un accueil de qualité tout en réduisant la charge mentale des gérants.

Les limites définies par la fédération professionnelle

Philippe Robert, président de la Fédération de l'hôtellerie de plein air Occitanie et propriétaire du Camping de la Méditerranée à Vias dans l'Hérault, exprime une vigilance particulière face à cette montée en puissance technologique. Il insiste sur le fait que le camping de demain devra rester raisonnable sur les prix, plus éco-responsable et adapté au changement climatique. Selon lui, les nouvelles technologies ouvrent une porte qu'il ne faut pas s'engouffrer tête baissée, car la priorité reste de répondre aux attentes réelles de la clientèle qui valorise avant tout l'expérience humaine.

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Des impacts concrets sur la gestion opérationnelle des sites

Les premières applications des drones automatisés se concentrent actuellement sur des secteurs industriels et portuaires, mais leur transfert vers les campings semble imminent pour certaines tâches répétitives. La robotique pourrait intervenir pour la surveillance de la sécurité des installations ou l'entretien des espaces verts, libérant ainsi du temps pour le personnel humain. Cette transition technologique intervient dans un contexte où les exploitants cherchent à optimiser leurs marges tout en maintenant un niveau de service élevé face à une demande client de plus en plus exigeante.

Une stratégie d'expansion axée sur l'efficacité opérationnelle

HOKTA vise à imposer ses solutions d'IA et de robotique comme des outils standards de gestion pour les campings à l'avenir. L'entreprise s'appuie sur l'expérience acquise depuis treize ans dans le domaine du drone pour sécuriser ses nouveaux déploiements. La levée de fonds de 4 millions d'euros servira également à finaliser la mise au point du robot humanoïde de 40 kilos, destiné à interagir physiquement avec les clients et les infrastructures. Cette expansion marque une étape clé dans la numérisation profonde du secteur touristique rural en France.