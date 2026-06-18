Hoëdic : la nouvelle mairie à moitié achevée, l'ancienne transformée en logements pour les travailleurs

Le maire d'Hoëdic a présenté l'avancement des travaux de la nouvelle mairie lors de la visite du président du département. Financé par l'État et le Morbihan, le chantier est à 50% et devrait s'adapter à l'esprit du village. L'ancienne mairie deviendra des logements pour le personnel saisonnier.

Le 18 juin 2026, lors de la visite du président du département sur l'île d' Hoëdic , le maire Jean-Luc Chiffoleau a profité de l'occasion pour dresser un point sur l'avancement des travaux de la nouvelle mairie, en présence des officiels notamment David Lappartient, président du Département du Morbihan , venu inaugurer la passerelle à la pointe du Vieux-Château.

Le chantier, financé par l'État et le Département, est déjà à moitié réalisé, avec 50% des travaux achevés selon le maire. Ce nouveau bâtiment est nécessaire car l'ancienne mairie est exiguë pour les 120 à 150 personnes qui y travaillent, et la fréquentation de l'île ne cesse d'augmenter. Les travaux ont été suspendus pendant l'été mais reprendront en septembre, avec pour objectif un outil adapté à l'esprit du village.

L'ancienne mairie, un ancien presbytère réaménagé en 2025, sera transformée en logements, notamment des mini-studios pour le personnel travaillant sur l'île, comme celui de la compagnie BreizhGo Océane, ainsi qu'un logement pour trois gendarmes dans le nouveau bâtiment. Parallèlement, d'autres actualités locales ont été évoquées : l'ancienne mairie servira à créer de nouveaux logements pour les travailleurs saisonniers, répondant à un besoin croissant.

En dehors de ce sujet, d'autres informations ont circulé : plus de 500 bénévoles ont répondu à un appel pour éplucher 26 kilos et 7 000 notes de frais papier de Laurent Wauquiez, et la nouvelle limitation de vitesse sur la Francilienne en Seine-et-Marne va bientôt entrer en vigueur, des sujets de sécurité routière et de bénévolat qui semblent connexes mais n'ont pas de lien direct avec le projet d'Hoëdic





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