Historique des naissances au sein même du parc Pairi Daiza : Deux bébés singes dorés et une première marque historique

Des naissances historiques au sein même du parc Pairi Daiza ont eu lieu ces dernières semaines, avec la naissance de deux bébés singes dorés et la première marque de l'histoire du pays. Ces naissances sont le fruit d'une collaboration unique entre la Chine et Pairi Daiza, un engagement commun pour protéger cette espèce classée en danger.

Les départs sont monnaie courante à Pairi Daiza , autant que les arrivées, dont les plus belles sont des naissances au sein même du parc géant de Belgique.

Deux heureux événements ont eu lieu à quelques semaines d'intervalle, ont annoncé les équipes le 11 mai 2026, et la première marque même l'histoire du pays ! Puisque c'est bien la première fois que naissait sur le sol, le 17 mars, un bébé singe doré. À lire aussi Belgique. Trois bébés viennent de naître au parc Pairi Daiza et ils vont faire fondre les visiteurs !

« Dans les bras de sa mère, il découvre doucement le monde » : un deuxième bébé « doré » à Pairi DaizaCe premier bébé a donc été rejoint par un second, – « un deuxième souffle doré à Pairi Daiza », est-il joliment écrit – le 20 avril dernier, à 22h30 précisément. Dans les bras de sa mère, Juan Juan, il découvre doucement le monde.

Un monde encore minuscule, fait de chaleur, de silence, de regards… et de ce lien si précieux qui unit une mère à son petit. Les équipes de Pairi Daiza Cliquez ici pour visualiser le contenu Il est précisé que ces naissances historiques sur le territoire belge sont le fruit « d'une collaboration unique entre la Chine et Pairi Daiza, un engagement commun pour protéger cette espèce classée en danger ».

Le singe doré est un type de primate connu pour son pelage jaune-orangé. Sa fourrure est en effet brillante et vive, et l'espèce est connue pour son adaptation au froid, surtout dans les hautes montagnes de Chine





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