Historique chute de la demande mondiale de pétrole et conséquences pour le marché pétrolier

La crise au Moyen-Orient et les tensions autour du détroit d'Ormuz ont entraîné une chute historique de la demande mondiale de pétrole, de 1,1 million de barils par jour, en raison du ralentissement de l'activité dans plusieurs grandes économies et de l'efficacité énergétique et de l'électrification, notamment dans les transports. Les importateurs européens se retrouvent particulièrement exposés, avec des marges dépendant désormais davantage des contraintes logistiques que de la seule dynamique de demande.

La crise au Moyen-Orient et les tensions autour du détroit d'Ormuz continuent de pousser le marché pétrolier dans une zone de turbulences. En pleine guerre au Moyen-Orient, l'AIE prévoit pour 2026 une chute historique de la demande mondiale de pétrole, de 1,1 million de barils par jour, alors que les stocks des pays de l'OCDE tombent à leur plus bas niveau depuis 1990 et que les livraisons reculent pour la première fois depuis 2020.

L'AIE prévoit également une contraction de 1,1 million de barils par jour, soit un écart de près de 2 millions de barils par jour par rapport aux prévisions publiées quelques mois plus tôt. Cette révision s'appuie sur le renchérissement durable des carburants, le ralentissement de l'activité dans plusieurs grandes économies et les effets cumulés de l'efficacité énergétique et de l'électrification, notamment dans les transports.

Pour la première fois depuis la crise du Covid, la consommation mondiale de pétrole recule à l'échelle d'une année complète. Le choc Moyen-Orient a pris le marché à revers, avec le détroit d'Ormuz partiellement paralysé par la guerre, entraînant une chute des exportations de la région évaluée à plus de 10 millions de barils par jour à son point bas.

Les livraisons de pétrole au deuxième trimestre 2026 ont chuté de presque 5 % en glissement annuel, marquant la première baisse trimestrielle de volumes depuis 2020. Les stocks ont également diminué de manière significative, avec une fonte particulièrement marquée dans les pays de l'OCDE. Les risques sécuritaires, les dégâts sur certaines infrastructures et l'incertitude réglementaire allongent les délais de réacheminement et compliquent l'assurance des cargaisons.

Les importateurs européens se retrouvent particulièrement exposés, avec des marges dépendant désormais davantage des contraintes logistiques que de la seule dynamique de demande. Les raffineurs et les distributeurs européens se retrouvent également particulièrement exposés, leurs marges dépendant désormais davantage des contraintes logistiques que de la seule dynamique de demande





LaTribune / 🏆 11. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Crise Au Moyen-Orient Tensions Autour Du Détroit D'ormuz Chute De La Demande Mondiale De Pétrole Renchérissement Durable Des Carburants Rappelissement De L'activité Économique Efficacité Énergétique Et De L'électrification Transport Importateurs Européens Marges Dépendant Davantage Des Contraintes Log

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Carburants : la paix au Moyen-Orient va-t-elle sauver votre été ?Moyen-Orient : les prix des carburants vont-ils bientôt baisser après la conclusion d'un accord de paix ?

Read more »

Avec l’accord de paix au Moyen-Orient, les cours du pétrole plongentWashington et Téhéran sont parvenus à un accord, qui doit encore être signé. Les conséquences se font déjà ressentir sur le marché du pétrole.

Read more »

Guerre au Moyen-Orient : quel avenir pour le détroit d'Ormuz, qui doit rouvrir prochainement ?Les États-Unis et l'Iran doivent signer vendredi un accord pour mettre fin à la guerre, qui prévoit, notamment, la réouverture du détroit d'Ormuz. L'Iran, au dernier moment, a ajouté la mise en place d'un péage maritime, qu'elle appelle 'frais de service maritime'.

Read more »

EN DIRECT Guerre au Moyen-Orient : Les Etats-Unis optimistes sur un détroit…Suivez avec nous les informations sur la situation entre l’Iran, les Etats-Unis, Israël et le Liban au Moyen-Orient en ce mardi 16 juin 2026

Read more »