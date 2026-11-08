Histoire et pélerinage de Notre-Dame de Mont-Roland à Jouhe

Découvrez l'histoire millénaire de Notre-Dame de Mont-Roland, son statut de lieu de pélerinage majeur dans le Jura, ses miracles et les rassemblements actuels.

Situé sur les hauteurs de Jouhe dans le département du Jura, le sanctuaire Notre-Dame de Mont-Roland incarne une tradition spirituelle séculaire. Ce lieu de pèlerinage marial attire régulièrement des fidèles, dont la fréquentation oscille entre 400 et 600 personnes pour la fête annuelle du 2 août. L'histoire de ce site religieux est marquée par des reconstructions majeures et une dévotion qui a résisté aux conflits et aux bouleversements historiques.

Origines légendaires et premier témoignage écrit

La tradition orale attribue la fondation initiale du culte chrétien sur cette colline à saint Martin de Tours au IVe siècle, après la destruction d'un ancien lieu de culte païen. Quelques siècles plus tard, Roland le Preux, neveu de Charlemagne, aurait érigé une chapelle dédiée à la Vierge Marie et établi une communauté de moines bénédictins. Ces récits restent cependant non documentés par des sources écrites contemporaines. Le premier acte historique attestant de l'existence du sanctuaire date de 1089, dans une bulle du pape Urbain II, qui le cite comme dépendance du prieuré bénédictin de Jouhe.

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Rayonnement sous Béatrice de Bourgogne

Dès le Moyen Âge, le site devient un centre de pèlerinage important, notamment grâce à l'impulsion de Béatrice de Bourgogne. Épouse de l'empereur Frédéric Barberousse, elle contribue au développement du sanctuaire par sa dévotion à Notre-Dame de Mont-Roland. Cette période voit affluer les fidèles en quête de grâces spirituelles. La statue de la Vierge en majesté, conservée aujourd'hui dans l'église de Jouhe, est considérée comme la plus ancienne statue de la Vierge Marie connue dans le Jura.

Siège de Dole et intervention de Louis XIV

Le sanctuaire subit d'importantes destructions en 1636 pendant le siège de Dole. Alors que la Franche-Comté appartient à la monarchie espagnole, les troupes françaises, alliées aux Suédois, pillent et incendient une partie du site. La statue est sauvée par des habitants qui la transfèrent à Auxonne. Après la guerre, le refus d'Auxonne de restituer la statue nécessite l'intervention du jeune Louis XIV. Le 28 septembre 1649, l'image est ramenée au Mont-Roland lors d'une grande procession, événement suivi de cinq miracles officiellement reconnus par l'Église.

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Révolution, rachat jésuite et reconstructions

La Révolution française entraîne la vente du sanctuaire comme bien national. Les religieux quittent les lieux et les bâtiments tombent en ruine. La statue ancienne est alors déplacée dans l'église de Jouhe, où elle demeure. En 1843, les jésuites rachètent le domaine et entreprennent la reconstruction du sanctuaire. La première pierre de la nouvelle église est bénie en 1851, et l'édifice actuel est consacré le 2 août 1859 par Mgr Fillion, évêque de Saint-Claude.

Célébrations annuelles et pélerinages modernes

La reconstruction ravive la ferveur, marquée par le couronnement de la nouvelle statue le 2 août 1872. Les rassemblements attirent alors plusieurs milliers de personnes, parfois jusqu'à 10 000 lors des grandes fêtes. La date du 11 novembre est également choisie pour des célébrations d'action de grâce, notamment après la guerre de 1870. En 1896, un chemin de croix est édifié le long de la route menant au sanctuaire. Les jésuites quittent le Mont-Roland en 1961, laissant la place au diocèse de Saint-Claude.

Fréquentation actuelle et diversité des fidèles

Le site poursuit son développement spirituel et culturel. Le pèlerinage portugais, organisé le deuxième week-end de mai autour de Notre-Dame de Fatima, réunit des fidèles de toute la région, de Suisse et d'autres territoires. Avant la crise sanitaire, cet événement accueillait jusqu'à 10 000 personnes, un chiffre réduit à environ 5 000 aujourd'hui. Depuis 1991, les gens du voyage intègrent également ce lieu de rassemblement en organisant leur propre pèlerinage au Mont-Roland.