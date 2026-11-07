Histoire d'amour et criminalité : Mesrine, Delpech et Shah Jahan

Découvrez les récits d'amour extraordinaires révélés par Sophie Davant sur Europe 1, de l'ennemi public numéro 1 aux empereurs indiens, avec des témoignages exclusifs.

L'émission radiophonique de Sophie Davant, diffusée sur Europe 1, propose un décryptage profond des passions humaines à travers des histoires d'amour exceptionnelles. Le programme explore comment l'amour traverse les frontières sociales, historiques et même criminelles, reliant des destins souvent opposés. Sophie Davant met en lumière des figures emblématiques dont les vies amoureuses ont marqué leur époque avec une intensité particulière.

Jacques Mesrine et la traque policière

Sophie Davant retrace l'histoire d'amour complexe entre Jacques Mesrine et Sylvia Jeanjacquot, une relation entourée par l'ombre de la criminalité organisée. Pour offrir une perspective unique sur cette union, l'émission fait appel à Jo Querry, un ancien policier qui a participé activement à la traque de Jacques Mesrine. Jo Querry apporte un éclairage concret sur la vie de l'ennemi public numéro un, loin des mythes littéraires, en partageant ses expériences de terrain lors de ces poursuites intenses.

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Quand l'amour défie la mortalité

Le programme aborde également la relation entre Geneviève et Michel Delpech, illustrant comment l'amour peut défier la mort dans les moments les plus critiques. Geneviève Delpech elle-même a accepté de témoigner, offrant ainsi une vision intime et personnelle de leur passion. Cette section de l'émission permet de comprendre comment les couples naviguent entre le succès artistique et les épreuves personnelles les plus douloureuses.

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Passions littéraires et royales

De l'amour entre Siri Hustvedt et Paul Auster, décrit comme le roman de Brooklyn, à l'histoire de l'impératrice Mumtaz Mahal et de l'empereur Shah Jahan. Anne Laure Tissut, spécialiste reconnue, analyse les dynamiques de cette relation littéraire, tandis que d'autres épisodes évoquent la construction du Taj Mahal en hommage à l'impératrice. Ces récits démontrent la puissance de l'amour comme moteur de création artistique et architecturale à travers les siècles.