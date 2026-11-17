Retour sur l'assassinat de Hind Rajab le 29 janvier 2024 à Gaza. Les appels au Croissant-Rouge palestinien et l'absence de secours. Détails de l'événement.

Le 29 janvier 2024, la fillette de six ans Hind Rajab se retrouve piégée dans un véhicule stationné à Gaza, confrontée à une extrême dangerosité liée aux tirs de la milice israélienne. Dans une tentative désespérée pour survivre, elle maintient une ligne téléphonique ouverte avec les bénévoles du Croissant-Rouge palestinien. Ces secouristes, alertés par sa détresse, organisent une intervention immédiate en déployant une équipe d'ambulanciers pour tenter de la sortir de cette situation mortelle.

Détails du drame et échec des secours

Lorsque l'équipe d'ambulanciers du Croissant-Rouge palestinien tente d'atteindre le véhicule d'Hind, elle est elle-même la cible d'une attaque de la milice israélienne. Cette intervention violente empêche tout accès à la fillette, créant une barrière physique infranchissable pour les sauveteurs. Les premiers soins promis ne peuvent pas être prodigués en raison de la violence constante des tirs visant l'unité de secours.

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Les secouristes maintiennent la communication téléphonique avec la petite fille pendant cette période critique. Leur objectif est de la rassurer et de lui expliquer les difficultés rencontrées par les équipes médicales. Cette persévérance dans les appels démontre la volonté d'agir malgré l'obstacle militaire qui s'oppose à eux sur le terrain de Gaza.

Réactions des acteurs et contexte historique

La famille de Hind Rajab et les organisations humanitaires ont par la suite dénoncé l'absence de réponse aux appels à l'aide de la fillette. Le récit des événements a mis en lumière le rôle des bénévoles du Croissant-Rouge palestinien, qui ont tenté de mobiliser les secours dans les délais les plus courts. La position de la milice israélienne, qui a tiré sur les ambulanciers, est présentée comme le facteur direct ayant causé l'isolement total de l'enfant.

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Cet incident s'inscrit dans une série de violences documentées survenant à Gaza durant l'année 2024. Les témoignages recueillis par les médias soulignent l'urgence de la situation humanitaire pour les civils pris au piège des conflits armés. La figure de Hind Rajab est devenue le symbole de ces appels restés sans réponse effective de la part des forces en présence.

Conséquences et suites de l'enquête

Dix jours après le début de l'urgence, le corps d'Hind Rajab est découvert aux côtés de ceux de ses proches. Cette découverte intervient bien après la fin des appels téléphoniques et l'échec des tentatives de sauvetage. La nature de son décès est attribuée à la violence des tirs qui ont visé le véhicule et l'unité de secours.

Les images et enregistrements sonores de ces appels ont été utilisés dans des rapports et documentaires pour illustrer la brutalité des événements. Ces preuves audio et visuelles renforcent l'accusation portée contre les responsables de l'attaque sur les ambulanciers. L'affaire reste un cas marquant dans l'histoire récente des conflits à Gaza.

La tragédie d'Hind Rajab sert de référence dans les débats internationaux sur la protection des civils. Elle met en évidence les limites de l'action humanitaire en zone de guerre intense. Les noms de la fillette et du Croissant-Rouge palestinien restent indissociables de ce jour fatidique du 29 janvier 2024.