Hinaupoko Devèze se joint à Vincent Liberator pour un nouveau projet équestre

Hinaupoko Devèze, Miss France 2026, se joint à Vincent Liberator, un artiste bien connu des téléspectateurs, pour un nouveau projet équestre. Ce projet met en avant la complicité entre l'homme et l'animal et offrira au public une plongée unique dans l'univers de Vincent Liberator.

Hinaupoko Devèze , Miss France 2026 , se joint à une star de L'amour est dans le pré pour un nouveau projet. Elle sera l'invitée d'honneur dans un spectacle équestre organisé par Vincent Liberator , un artiste bien connu des téléspectateurs.

Ce projet met en avant la complicité entre l'homme et l'animal et offrira au public une plongée unique dans l'univers de Vincent Liberator. Au milieu de ses chevaux, il se sent exactement à sa place, selon lui. Le public aura l'occasion de participer à un numéro réunissant six chevaux Palomino évoluant en totale liberté. Cette performance de haute voltige a déjà été saluée lors des Crinières d'Or de Cheval Passion 2025.

Elle met en avant la complicité entre l'homme et l'animal. Par ailleurs, quinze voltigeuses venues de Haute-Savoie proposeront deux numéros de voltige académique. Au total, une vingtaine de cavaliers et de chevaux participeront au total à cette grande soirée dont le tarif du billet d'entrée est affiché à 20 euros. Les fans de l'équitation attendront sans nul doute le clou de la soirée, à savoir un numéro réunissant six chevaux Palomino évoluant en totale liberté





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