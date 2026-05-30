La jeune femme a découvert la vie médiatique depuis son élection et a participé à des événements prestigieux tels que la participation au Festival de Cannes.

Hinaupoko Devèze , Miss France 2026 , se confie sur sa première montée des marches au Festival de Cannes. La jeune femme a découvert la vie médiatique depuis son élection et a participé à des événements prestigieux tels que la participation au Festival de Cannes.

Elle a porté une robe de bal volumineuse signée Sima Couture Paris et a misé sur des détails scintillants. Hinaupoko Devèze a également expliqué que c'est son père qui l'a initiée au cinéma lorsqu'elle était plus jeune. Elle a beaucoup d'admiration pour l'univers du cinéma et cette profession. Elle trouve cela incroyable de réussir à interpréter des émotions qui ne sont pas les siennes et de les vivre comme si elles étaient vraies.

La Miss a également parlé de son attrait pour le cinéma et de la manière dont son père l'a initiée à ce domaine. Elle a également mentionné que lorsqu'elle était plus jeune, elle assistait à des films en noir et blanc de Charlie Chaplin et des dessins animés de Hayao Miyazaki. Elle a également parlé de sa connexion avec la nature et de la manière dont elle s'y est reconnectée lorsqu'elle est revenue en Métropole.

Hinaupoko Devèze a également mentionné qu'elle doit pratiquer son français et qu'elle veut travailler plus dans notre pays





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