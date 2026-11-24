Les maires landais Hikmat Chahine et Fabien Lainé ont présenté leurs projets innovants lors de la soirée de la Fédération française des trucs qui marchent à Paris.

Lors de la cinquième grande soirée annuelle de la Fédération française des trucs qui marchent, organisée le lundi 23 novembre 2026, le Cirque d'hiver Bouglione à Paris a mis à l'honneur l'innovation territoriale portée par les collectivités locales. Parmi les six élus sélectionnés pour présenter leurs initiatives sur la piste, deux maires du département des Landes se sont distingués : Fabien Lainé pour la commune de Sanguinet et Hikmat Chahine pour Tercis-les-Bains. Cet événement, qui précède immédiatement l'ouverture du Salon des maires, sert de tremplin pour faire circuler les bonnes pratiques municipales à travers toute la France.

Le projet Cœur de village 3 réinvente l'espace public

Le maire de Sanguinet, Fabien Lainé, représentant l'équipe Esprit Sanguinet, a détaillé son programme phare pour la prochaine mandature administrative intitulé Cœur de village 3. Cette initiative majeure vise la création d'un parc des sports et de santé au centre de la commune. L'objectif principal est de transformer un ancien parking, qui constituait une zone sans identité, en un véritable centre névralgique où les habitants peuvent se retrouver. Cette opération s'inscrit dans une démarche de réhabilitation progressive du centre-bourg de Sanguinet, répondant ainsi au besoin crucial de créer un espace public de qualité.

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La réussite de ce projet répond aux trois critères stricts définis par la Fédération française des trucs qui marchent. Premièrement, l'initiative doit être née au niveau local et porter l'empreinte des habitants. Deuxièmement, le concept doit avoir fait ses preuves sur le terrain et démontrer une efficacité vérifiable. Troisièmement, le modèle doit être facilement duplicable dans d'autres territoires grâce au soutien actif de l'élu fondateur. Raphaël Vignaud, conseiller municipal de 22 ans à Puiseux, note que cette approche trouve un écho favorable auprès d'autres maires confrontés à des enjeux similaires, comme à Villeneuve-Tolosane en Haute-Garonne.

Une communauté médicale unique à Tercis-les-Bains

Hikmat Chahine, maire sortant de Tercis-les-Bains et médecin biologiste, a présenté une approche originale centrée sur la santé et l'innovation. Sa commune, comptant environ 1 370 habitants, détient le record national du nombre de professionnels de santé par habitant en France. Parmi ses réalisations figure une innovation mondiale en matière de diagnostic médical : la mise au point du premier test basé sur l'ARN salivaire pour dépister l'endométriose. Cette expertise médicale constitue le pilier central de l'identité communautaire telle que décrite par Hikmat Chahine lors de sa présentation.

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En plus de ces avancées scientifiques, Hikmat Chahine a piloté un projet immobilier atypique sans aucun subventionnement public. Il a transformé les anciens thermes de la commune, fermés au début des années 2000 en raison d'une contamination bactérienne appartenant à sa belle-famille, en une micro-crèche. Cette reconversion témoigne d'une volonté de construire une véritable communauté médicale locale. Lors de son intervention devant les 1 600 personnes présentes, le maire a convaincu les auditeurs de la faisabilité de ce modèle, promettant même d'aider d'autres communes à réaliser des projets similaires.

Le rôle clé de la Fédération dans la diffusion des idées

La présence de ces deux élus landais sur la scène parisienne n'est pas le fruit du hasard. Raphaël Vignaud, actif membre de la Fédération des trucs qui marchent depuis deux ans, a sillonné les Landes l'été dernier pour rencontrer les élus locaux. Bien qu'ayant des liens familiaux à Labouheyre, c'est à Sanguinet qu'il s'est rendu en premier, connaissant bien Fabien Lainé et ses ambitions de réhabilitation urbaine. Ce parcours a mis en lumière la richesse des idées portées par les maires landais, décrits comme brillants et innovants par le jeune conseiller.

L'engagement de Raphaël Vignaud vise à démontrer que les bonnes pratiques administratives transcendent les clivages politiques traditionnels. Selon ses déclarations, les trucs qui marchent ne sont ni de gauche ni de droite, mais relèvent uniquement du bon sens pratique et de l'efficacité opérationnelle. En mettant en avant ces projets concrets, la Fédération cherche à inspirer les 14 000 communes françaises à adopter des solutions éprouvées. La soirée du Cirque d'hiver Bouglione a ainsi confirmé que l'innovation locale, qu'elle soit urbaine ou médicale, constitue un levier essentiel de développement territorial durable.