Higher international court rules on strike rights, implying wider impact

The highest court of the UN made a decision concerning workers' and trade union rights regarding strikes, stating that such right was protected under a convention of the International Labour Organisation.

La plus haute juridiction des Nations unies s'est prononcée jeudi sur le droit de grève, indique que c'est protégé par un traité de l'Organisation internationale du travail (OIT), dans une décision qui pourrait avoir de profondes répercussions sur les relations de travail à l'échelle mondiale.

La Cour internationale de Justice (CIJ) a été saisie d'une demande d'avis consultatif visant à déterminer si un traité élaboré en 1948 par l'OIT, connu sous le nom de Convention n°87, comprend implicitement le droit de grève. La Cour est d'avis que le droit de grève des travailleurs et de leurs organisations est protégé par la Convention, a affirmé le président de la CIJ Yuji Iwasawa.

Les juges ont toutefois précisé que leur avis, qui n'a pas de caractère contraignant, ne devait pas être interprété comme établissant de nouvelles règles régissant les grèves. La Convention n°87 de l'OIT est un accord entre les syndicats et les employeurs qui reconnaît notamment le droit des deux parties d'organiser leur gestion et leur activité.

Les syndicats représentés à l'OIT ont fait valoir que la Convention comprenait implicitement le droit de grève, mais les employeurs ne partageant pas de cet avis ont décidé de porter l'affaire devant la CIJ. Derrière l'interprétation juridique laborieuse du traité, est apparue une bataille acharnée entre syndicats et organisations patronales au sein de l'OIT, notamment lors d'audiences en octobre 2025.

Cette affaire va au-delà des abstractions juridiques, aura des répercussions sur les droits concrets de dizaines de millions de travailleurs à travers le monde, a alors déclaré aux juges le représentant de la Confédération syndicale internationale (CSI), Harold Koh. De l'autre côté du débat, Roberto Suarez Santos, de l'Organisation internationale des employeurs, a estimé que la convention de 1948 ne couvrait ni explicitement ni implicitement le droit de grève.

M. Santos a fait remarquer que les règles régissant les actions collectives variaient considérablement d'un pays à l'autre. Esses divergences ne peuvent être résolues en se contentant d'interpréter la Convention n°87 comme consacrant un droit abstrait à la grève et en tentant de l'imposer aux employeurs, aux travailleurs et aux gouvernements





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