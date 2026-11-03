High One HO FH110T: Chauffages d'appoint à moins de 12 euros chez Electro Depot

Découvrez le chauffage d'appoint High One HO FH110T disponible à 11,98 euros chez Electro Depot. Un appareil compact et économique pour vos mois d'hiver.

Le marché des appareils électroménagers propose désormais des solutions économiques pour affronter le froid hivernal sans exploser le budget domestique. Parmi ces innovations accessibles, le modèle High One HO FH110T se distingue par sa petite taille et son tarif défiant toute concurrence. Disponible pour moins de 12 euros, cet appareil permet de réchauffer rapidement une pièce fraîche sans avoir recours à une augmentation générale du chauffage central. Cette option s'avère particulièrement pertinente pour réduire les factures énergétiques tout en maintenant un confort thermique optimal dans les espaces de vie.

Caractéristiques techniques du High One HO FH110T

L'appareil High One HO FH110T se présente sous la forme d'un modèle extrêmement compact conçu pour s'intégrer discrètement dans n'importe quel intérieur. Ses dimensions physiques se limitent strictement à 26 x 22 cm, avec une profondeur réduite à 13 cm seulement. Cette conception minimaliste est renforcée par un poids total de 880 grammes, ce qui rend le déplacement de l'appareil aussi aisé que son stockage. Les utilisateurs peuvent ainsi transférer le chauffage d'un salon à une chambre sans aucune difficulté physique, optimisant ainsi la gestion de l'énergie selon les besoins réels de chaque pièce.

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La simplicité d'utilisation est également au cœur de la stratégie de conception de cet équipement de chauffage. Les commandes et le thermostat fonctionnent sur des mécanismes entièrement analogiques et mécaniques. Ce choix technologique vise à maintenir un coût de production bas sans compromettre l'efficacité thermique du dispositif. L'interface utilisateur se compose de deux boutons rotatifs distincts qui permettent un contrôle manuel et intuitif. Ces composants robustes assurent une durabilité accrue tout en simplifiant la prise en main pour tous les profils d'utilisateurs.

Puissance et systèmes de sécurité

Une fois connecté à une source d'alimentation électrique standard, le fonctionnement du High One HO FH110T nécessite l'action sur les deux sélecteurs rotatifs situés sous le boîtier. Le premier bouton permet de définir la puissance nominale souhaitée, offrant deux niveaux de chaleur distincts. Le mode 1 garantit une puissance de 1 000 watts, idéale pour un maintien au chaud léger. Le mode 2, quant à lui, atteint une puissance de 2 000 watts pour un réchauffement plus rapide et intense de l'espace concerné.

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La diffusion de la chaleur est assurée par un ventilateur intégré qui propulse l'air réchauffé dans la pièce. Ce système de ventilation est protégé par une grille de sécurité rigide, empêchant tout contact accidentel avec les pales en rotation. Le second bouton rotatif permet de sélectionner la température cible précise pour la pièce. Un thermostat interne gère la température en temps réel pour maintenir le confort défini sans gaspillage d'énergie, assurant ainsi une régulation automatique et fiable.

Sécurité et conformité

La sécurité des utilisateurs est une priorité absolue pour le fabricant High One et le distributeur Electro Depot. L'appareil High One HO FH110T respecte strictement les règles de sécurité applicables en France. Il est équipé d'un système anti-basculement qui coupe automatiquement l'appareil s'il est renversé. Un dispositif anti-surchauffe complète cette protection en interrompant l'alimentation en cas de température interne excessive.

Disponibilité et offre commerciale

Ce chauffage d'appoint High One HO FH110T est actuellement proposé à un prix très attractif de 11,98 euros. Cette offre est disponible dans les magasins Electro Depot situés près des consommateurs ou directement sur le site officiel de vente en ligne de l'enseigne. Les clients peuvent acquérir ce produit sans attendre que le grand froid s'installe durablement, profitant ainsi d'un stock encore disponible à ce tarif avantageux. Cette opportunité commerciale s'adresse particulièrement aux foyers recherchant une solution temporaire ou d'appoint pour compléter leur chauffage principal.

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