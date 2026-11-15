HIFU remboursé : nouvelle option pour le cancer de la prostate depuis 2026

Le remboursement des HIFU pour le cancer de la prostate par l'Assurance maladie depuis janvier 2026 ouvre une alternative thérapeutique douce. Retour sur cette avancée médicale.

Depuis le 1er janvier 2026, la prise en charge du cancer de la prostate évolue significativement avec le remboursement complet par l'Assurance maladie des ultrasons focalisés de haute intensité, communément appelés HIFU. Cette décision majeure marque la fin d'une période où ces traitements étaient soit pris en charge par des protocoles d'innovation hospitaliers, soit laissés à la charge des établissements de santé qui devaient en assumer le coût.

La technique HIFU, qui consiste à détruire les cellules cancéreuses par la chaleur générée par les ultrasons tout en épargnant les tissus sains environnants, a été validée pour les cas de cancer localisé. Cette validation intervient sur prescription de la Haute Autorité de santé (HAS) et de l'Association française d'urologie (Afu) pour les patients présentant un risque faible ou intermédiaire avec un taux d'antigène prostatique spécifique (PSA) inférieur à 15 nanogrammes par millilitre.

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Une désescalade thérapeutique pour les seniors

Le Dr Bruno Segui, chirurgien urologue à la clinique Saint-Jean de Saint-Jean-de-Védas, figure parmi les pionniers ayant initié l'expérimentation de cette méthode il y a vingt ans, soit en 2006, au sein de la clinique Beau Soleil de Montpellier. Il précise que cette approche s'inscrit dans une logique de désescalade thérapeutique, particulièrement adaptée aux hommes de plus de 70 ans qui ne sont pas de bons candidats à la chirurgie traditionnelle.

Cette option offre une alternative intéressante entre la simple surveillance active et les traitements conventionnels que sont la prostatectomie et la radiothérapie. Les études cliniques menées, dont l'étude HIFI impliquant 46 centres et plus de 3000 patients, montrent que pour les patients bien sélectionnés, les effets sur les fonctions sexuelle et urinaire sont nettement moins délétères qu'avec les interventions chirurgicales classiques.

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Limites et avancées techniques récentes

Il est crucial de noter que le remboursement actuel ne couvre pas l'ablation complète de la glande prostatique, mais vise à traiter la lésion maligne avec une marge de sécurité. Le traitement dit focal, limité strictement à la zone cancéreuse, existe toujours dans le cadre de protocoles hospitaliers de recherche clinique mais n'a pas reçu le feu vert administratif pour un remboursement standardisé à grande échelle à ce stade.

L'évolution majeure réside dans l'amélioration de l'imagerie médicale. Alors que les contrôles se faisaient auparavant principalement par échographie, les progrès technologiques permettent désormais d'intégrer des images IRM dans les images échographiques en temps réel. Cette fusion d'images permet au praticien de visualiser précisément la tumeur mère et d'ajuster les ultrasons avec une précision accrue pour préserver les zones saines.

Développement et disponibilité future des équipements

Avec l'entrée en vigueur du remboursement, la technique HIFU est appelée à se développer considérablement sur le territoire français. Cependant, le déploiement pratique dépendra de l'acquisition des équipements par les cliniques et les hôpitaux. À Montpellier, une machine sera disponible, mais la question de son financement initial par les établissements reste en suspens.

À Nîmes, la Polyclinique Grand Sud (PGS) pourrait également intégrer cet équipement via le groupe Elsan. Pour l'instant, l'industriel fournisseur louait le matériel, mais la nouvelle politique de remboursement imposera l'achat des dispositifs, ce qui ralentira potentiellement la mise en place immédiate dans tous les centres médicaux concernés.