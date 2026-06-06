Hidradénite suppurée : recherches prometteuses et prise en charge globale à Nantes

Alors que de nouveaux essais cliniques testent des biothérapies innovantes, le CHU de Nantes renforce l'accompagnement des patients atteints d'hidradénite suppurée à travers un programme d'éducation thérapeutique et une approche pluridisciplinaire.

L' hidradénite suppurée , ou maladie de Verneuil, est une pathologie inflammatoire chronique touchant principalement les régions cutanées soumises à des frottements comme les aisselles, l'aine ou le pli interfessier.

Elle se manifeste par des nodules douloureux, des abcès et des écoulements, entravant les gestes de la vie quotidienne. Cette maladie invisible bouleverse profondément la vie des patients, souvent touchés dès le jeune âge, avec des conséquences physiques, psychologiques et sociales majeures. En France, le diagnostic est posé en moyenne après sept ans d'errance médicale, un délai pendant lequel les lésions s'aggravent et la qualité de vie se dégrade.

Au CHU de Nantes, où quinze à vingt patients sont suivis chaque semaine, les équipes constatent quotidiennement l'ampleur des répercussions, justifiant une prise en charge globale qui dépasse le simple traitement symptomatique. Les thérapies biologiques actuelles, comme l'adalimumab, le sécukinumab ou le bimékizumab, offrent une amélioration pour certaines formes modérées à sévères, mais leur efficacité reste modérée et peut diminuer avec le temps.

C'est pourquoi le centre hospitalier participe à deux essais cliniques internationaux évaluant de nouveaux traitements, le SAR445399 et le LAD191, administrés par injection sous-cutanée. Environ 350 patients atteints de formes sévères seront inclus dans ces études dont les résultats ne sont pas attendus avant 2028.

En parallèle, le programme d'éducation thérapeutique Eduderm a été mis en place pour impliquer les patients, les aidant à comprendre la maladie, anticiper les poussées et adapter leur mode de vie, en collaboration avec les médecins traitants, infirmiers, pharmaciens et spécialistes. Cette double approche, associant innovation médicamenteuse et accompagnement au quotidien, vise à réduire l'impact invalidant de l'hidradénite suppurée et à offrir aux patients un parcours de soins plus complet, plus rapide et plus adapté à leurs besoins





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