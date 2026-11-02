Hibernation des amphibiens : où et comment survivre à l'hiver en France

Découvrez où et comment les grenouilles et crapauds hibernent. Guide pratique de l'ASPAS et du Parc des Caps et Marais d'Opale pour protéger les amphibiens.

Avec l'arrivée des températures froides, les têtards et les adultes deviennent rares dans les jardins français. Cette disparition apparente ne signifie pas leur extinction mais marque le début de leur cycle de survie hivernal. Les amphibiens entrent en phase de léthargie profonde pour résister au gel, un mécanisme vital pour leur pérennité dans les écosystèmes locaux.

Stratégies d'hibernation aquatique et terrestre

Les grenouilles et les crapauds choisissent deux types de refuges distincts selon leur espèce et leur habitat naturel. Certains spécimens s'enfouissent profondément dans la vase au fond des plans d'eau stagnants. Dans cet environnement anoxique, ils réalisent des échanges gazeux essentiels via leur peau, sans recours aux poumons, comme l'explique l'association ASPAS.

Also read Programme RMC après-match et podcast le Riolo Club avec Younes Belhanda

D'autres individus, quant à eux, quittent l'eau pour chercher refuge sur la terre ferme. Ils s'installent dans des zones abritées et humides, telles que les tas de bois ou les amas de feuilles mortes. Ces abris naturels leur permettent de rester à l'état végétatif pendant plusieurs mois, isolés des rigueurs climatiques extérieures.

Réveil printanier et reproduction en février

La fin de l'hiver marque le retour actif de ces animaux lorsque les conditions thermiques s'adoucissent. Le Parc naturel régional des Caps et Marais d'Opale situe généralement ce départ vers les mares au début du printemps, mais les dates varient selon les régions. Ce réveil est crucial pour initier le cycle biologique suivant.

Advertisement

Les amphibiens rejoignent alors les mares, étangs ou ruisseaux pour se reproduire. Selon l'ASPAS, cette période de frai se déroule le plus souvent entre février et avril. Cette synchronisation avec le réchauffement des eaux assure un environnement propice au développement des œufs et des têtards.

Créer des abris pour faciliter la survie

Pour aider les amphibiens à traverser la saison froide, il suffit souvent de mettre en place des abris simples et efficaces. Le Parc naturel régional conseille de laisser un tas de bois ou un tas de pierres abandonné dans un coin du jardin. Ces structures offrent une isolation thermique naturelle et maintiennent l'humidité nécessaire.

L'ASPAS propose également de disposer des amas de pierres, de tuiles ou des pots de fleurs en terre cuite retournés avec une petite entrée. Planter des haies denses est également très utile car elles apportent de l'ombre, de l'humus et attirent les insectes, fournissant ainsi une source de nourriture indirecte pour les adultes.

Protéger les populations contre les menaces

Certains gestes du quotidien sont strictement à éviter pour protéger les amphibiens. L'ASPAS recommande de ne plus utiliser de pesticides ni d'engrais chimiques dans les espaces verts. Les insectes, vers et araignées dont se nourrissent les amphibiens disparaissent de plus en plus à cause de l'usage des pesticides, rappelle le Parc naturel régional.

Advertisement

L'ASPAS conseille aussi de tondre moins souvent et moins ras pour préserver les refuges au sol. Il faut également surveiller son chat, identifié comme un redoutable prédateur des amphibiens. Enfin, il ne faut ni déranger ni manipuler ces animaux, ni ramasser leurs œufs, car tous sont protégés en France sans exception.

Enjeux écologiques et fragilité des zones humides

Les amphibiens font face à des menaces majeures pour leur survie à long terme. Ils sont menacés par la disparition et la fragmentation des zones humides, leurs habitats prioritaires. La perte de ces milieux fragilise l'ensemble de la chaîne alimentaire locale et réduit les capacités de reproduction des espèces.

Pour offrir un lieu de reproduction au printemps, il est possible de creuser une mare dans son jardin. Celle-ci doit être végétalisée et ne contenir ni poissons ni crustacés prédateurs. Cette initiative citoyenne contribue directement à la préservation de la biodiversité amphibienne face aux changements environnementaux actuels.