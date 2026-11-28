Des affrontements opposent manifestants et police à Biarritz le 28 novembre lors du banquet du Canon français, causant sept blessures policières.

Des violences importantes ont éclaté samedi 28 novembre à Biarritz dans les Pyrénées-Atlantiques, lors de la tenue du banquet annuel du Canon français. Cet événement, cofinancé par le milliardaire Pierre-Édouard Stérin, a vu ses abords se transformer en zone de conflit entre les forces de l'ordre et une contre-manifestation organisée par plusieurs dizaines d'associations et de partis politiques.

Bilan des blessures et intervention policière

Le bilan officiel fait état de sept policiers blessés dans le cadre du dispositif de sécurité déployé autour de la halle d'Iraty. Le parquet de Bayonne a confirmé que sept agents de la force publique ont été touchés lors des échauffourées. Parmi eux, un policier a été grièvement blessé au bras par un individu non identifié ayant utilisé une arme artisanale en bois aiguisé. Ce fonctionnaire a été hospitalisé et la justice a prescrit dix jours d'indemnité temporaire de travail pour ses blessures.

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En parallèle, cinq participants au banquet ont été légèrement blessés. La procureure Mariel Garrigos a précisé que ces convives étaient surtout "choqués" par la tournure des événements. L'enquête pour violences aggravées est désormais ouverte pour identifier l'auteur de l'attaque armée qui a nécessité l'hospitalisation du gendarme.

Contexte de la contre-manifestation

Une manifestation opposée au banquet, réunissant selon les organisateurs jusqu'à 2 000 personnes, a tenté d'empêcher l'accès aux lieux. Cette coalition regroupait plus de trente organisations, incluant des syndicats, des collectifs de gauche et des partis indépendantistes. Les manifestants ont essayé de bloquer l'entrée en utilisant des hampes de drapeaux basques pour former un rempart humain.

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La police a dû intervenir pour disperser les groupes, recourant à des gaz lacrymogènes face aux projectiles lanzés par certains participants masqués. Des poubelles ont été incendiées sur un rond-point aux abords de la zone sécurisée. La situation est revenue au calme vers 15 heures après une opération de maintien de l'ordre soutenue.

Réactions des organisateurs et des politiques

Géraud de la Tour, cofondateur du mouvement, a vivement dénoncé les actes violents survenus à l'extérieur. Il a affirmé avoir reçu des familles avec des poussettes sur lesquelles on a jeté des excréments et de l'urine. Dans son discours à la halle, il a appelé à ne pas répondre aux provocations et a insisté sur le fait que l'événement vise à valoriser le terroir et le patrimoine local.

La candidate du Rassemblement national Marine Le Pen a également réagi, qualifiant les faits de "graves violences d'extrême gauche". Cette mobilisation s'inscrit dans un contexte politique tendu, où le banquet est régulièrement accusé par ses détracteurs de véhiculer des valeurs d'extrême droite, une accusation que ses organisateurs réfutent catégoriquement.