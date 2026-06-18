Hervé Renard presse ses joueurs tunisiens à se relever après la débâcle contre la Suède

Le sélectionneur français, nommé à la tête de la Tunisie, lance un discours musclé pour raviver l'orgueil national, rappeler les attentes du public et préparer le match contre le Japon en vue de la Coupe du monde 2026.

Hervé Renard , nommé mardi comme sélectionneur de l'équipe nationale tunisienne à l'approche de la Coupe du monde 2026, a lancé une série de discours incisifs destinés à ranimer l'orgueil des joueurs après la cuisante défaite 5-1 subie face à la Suède.

Lors de la première conférence de presse officielle ce mercredi, l'ancien entraîneur de Sochaux a exposé sa "mission commando" : il ne s'agit pas seulement de réparer les erreurs tactiques, mais surtout d'insuffler une mentalité de combat et de résilience. Après la conférence, Renard a renforcé son propos en s'adressant directement aux joueurs lors d'un entraînement filmé, où il a utilisé un ton musclé pour dénoncer la passivité qui a conduit à la débâcle.

Dans une vidéo diffusée par la presse tunisienne, on le voit parler avec véhémence, rappelant aux joueurs que le maillot représente des supporters venus de loin, des familles qui ont investi temps et argent pour les encourager, et une nation qui attend des performances à la hauteur de ses espérances. Dans une seconde séquence, filmée dans une salle de conférence, Renard a tenté de désamorcer la lourde défaite tout en soulignant l'urgence d'un sursaut immédiat.

"Il faut avancer parce que, dans le football, on n'a pas de temps à perdre", a-t-il déclaré avant de rappeler aux joueurs leurs qualités déjà démontrées en phase de qualification, où ils n'avaient pas encaissé de but. Il a souligné que le score final ne reflétait pas toujours la réalité du match, mais que la perte de dynamisme et le retard dans les duels étaient les principales fautes à corriger.

Renard a ensuite centré le discours sur le prochain adversaire, le Japon, insistant sur le fait que la préparation mentale devait primer sur les considérations extérieures. Il a exhorté les joueurs à se remobiliser, à puiser dans leur professionnalisme et à répondre aux attentes d'un public qui a voyagé spécialement pour les soutenir. Le discours s'est intensifié lorsqu'il a évoqué le poids de la nation : "Vous savez combien ils ont dépensé pour venir vous supporter ?

Vous avez déjà entendu ce discours mais c'est la vérité. Tout le monde est en colère et c'est normal, on ne peut pas leur dire qu'ils n'ont pas raison.

" Il a rappelé que chaque erreur était vécue comme une trahison de la patrie et que la responsabilité de redresser la situation incombait à chaque joueur. En conclusion, Renard a réaffirmé que la Coupe du monde était une opportunité unique, que les joueurs devaient se concentrer sur l'essentiel : marquer, jouer ensemble et montrer leur volonté de changer l'état d'esprit.

Il a insisté sur le fait que le maillot représente plus qu'un simple vêtement, c'est le symbole d'une nation qui attend que ses héros se relèvent et prouvent qu'ils méritent de porter les couleurs lors du plus grand tournoi mondial





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