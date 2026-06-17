Hervé Renard nommé sélectionneur de la Tunisie pour la Coupe du monde 2026

Le technicien français a été nommé pour succéder à Sabri Lamouchi, démis de ses fonctions après la lourde défaite (5-1) des Aigles de Carthage contre la Suède. Il a donné sa première conférence de presse et a déjà dirigé son premier entraînement avec ses nouveaux joueurs.

Deux mois après son départ de la sélection de l'Arabie saoudite, Hervé Renard a été nommé sélectionneur de la Tunisie mardi pour succéder à Sabri Lamouchi , démis de ses fonctions à la suite de la lourde défaite (5-1) des Aigles de Carthage contre la Suède lors de la première journée de la Coupe du monde 2026.

Le technicien français a donné sa première conférence de presse le soir-même. Il ne lui aura même pas fallu 24 heures pour arriver. Après avoir participé à la Coupe du monde avec le Maroc en 2018 et avec l'Arabie saoudite en 2022,va prendre part à la plus grande des compétitions pour la troisième fois consécutive, cette fois-ci à la tête de la Tunisie.

A peine deux mois après, qu'il avait dirigée lors de l'exploit contre les Argentins au Qatar en 2022 (2-1), le technicien français de 57 ans a été "Quand on m'a contacté, je n'ai pas hésité une seconde", a-t-il déclaré devant la presse mardi soir, après son arrivée à Monterrey au Mexique, où est situé le camp de base tunisien.

"Dans le football, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. De plus, c'est une Coupe du monde, c'est quelque chose d'exceptionnel. Je connais la passion qui entoure cet événement et c'est ce qui m'a motivé à venir. C'est un challenge qui n'est pas facile, mais qui est motivant", a-t-il ajouté, comme le rapporteau terme d'une journée très riche en rebondissements.

Nommé en janvier dernier pour prendre la succession de Sami Trabelsi après unepar le Mali), le technicien de 54 ans, né à Lyon au sein d'une famille d'origine tunisienne, n'a pas réussi à relancer la sélection maghrébine et subissait de nombreuses critiques depuis sa prise de fonction.

"Je connais Sabri personnellement et quand cela arrive à un coach, je me mets toujours à sa place car je l'ai vécu dans ma carrière, et cela fait très mal. (…) Il faut lui rendre hommage. C'est lui qui a payé les pots cassés de ce premier match raté, et je suis persuadé que les joueurs le savent et sont tristes pour lui", lui a rendu hommage Hervé Renard.

Parti mardi matin de Paris en provenance de Dakar (Sénégal), l'entraîneur français a dirigé son premier entraînement avec ses nouveaux joueurs dans la soirée.

"Je leur ai dit qu'il faut relever la tête et avancer", a-t-il révélé. Coupe du monde 2026: fin de l'imbroglio autour de la Tunisie, Hervé Renard remplace Lamouchi après la claque face à la Suède Coupe du monde 2026: "Il n'y a pas à réfléchir", le nouveau défi d'Hervé Renard, remplaçant surprise de Sabri Lamouchi avec la Tunisie Coupe du monde 2026: soutien éphémère des joueurs, Gignac à son secours... les coulisses de la folle éviction de Lamouchi par la Tunisiedes Aigles de Carthage contre le Japon, qui est selon lui"la meilleure équipe d'Asie", dimanche (6h):"Il faut que j'apporte quelque chose de positif, que nous allions tous dans le même sens, et que nous soyons solidaires.

" D'autant plus que la qualification au prochain tour en cas de bons résultats lors des deux matchs de poule restants reste possible pour les Aigles de Carthage, qui n'ont jamais passé la phase de groupe.

"L'équipe à battre de cette Coupe du monde" avec "deux bêtes" et un "Mbappé magique": la presse internationale juge les débuts des Bleus après France-Sénégal France-Sénégal : ce qu'a dit Deschamps dans le vestiaire à la mi-temps avant la bascule vers la victoire des Bleus France-Sénégal: "Je ne peux pas soutenir sa décision", les arbitres du monde entier stupéfaits par le non-penalty sur Mbappé "Il y a un vrai problème Dembélé en équipe de France", le constat sévère d'Eric Di Meco sur le Ballon d'or 2025 Coupe du monde 2026: "Il faut relever la tête et avancer", Hervé Renard est prêt pour sa mission sauvetage de la Tunisi





RMCsport / 🏆 63. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Hervé Renard Tunisie Coupe Du Monde 2026 Sabri Lamouchi Football

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sabri Lamouchi limogé en pleine Coupe du monde, Hervé Renard nouveau sélectionneur de la TunisieBattue par la Suède, dimanche, pour ses débuts en Coupe du monde (1-5), la Tunisie a limogé Sabri Lamouchi de son poste de sélectionneur le lendemain. Hervé Renard lui succède.

Read more »

La Tunisie nomme Hervé Renard comme sélectionneurLa Tunisie a nommé Hervé Renard comme sélectionneur de l'équipe nationale, après la démission de Sabri Lamouchi. L'ancien sélectionneur de l'équipe de France féminine a accepté l'offre de la Tunisie.

Read more »

Sabri Lamouchi limogé, Hervé Renard nommé sélectionneur de la Tunisie pour la Coupe du monde 2026Le sélectionneur de la Tunisie Sabri Lamouchi a été démis de ses fonctions après la lourde défaite face à la Suède. Il est remplacé par le technicien français Hervé Renard jusqu'à la fin du Mondial 2026. Lamouchi est le quatrième entraîneur licencié en pleine Coupe du monde.

Read more »

Hervé Renard nommé sélectionneur de la Tunisie en pleine Coupe du monde 2026Le Français Hervé Renard remplace Sabri Lamouchi à la tête de la Tunisie pendant la Coupe du monde 2026 après la défaite face à la Suède. Il doit qualifier l'équipe pour le tour suivant.

Read more »