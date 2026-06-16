Hervé Renard nommé sélectionneur de la Tunisie en pleine Coupe du monde 2026

Le Français Hervé Renard remplace Sabri Lamouchi à la tête de la Tunisie pendant la Coupe du monde 2026 après la défaite face à la Suède. Il doit qualifier l'équipe pour le tour suivant.

Hervé Renard , le technicien français, débarque au Mexique ce mardi pour prendre en main l'équipe nationale de Tunisie en pleine Coupe du monde 2026, remplaçant ainsi Sabri Lamouchi .

Cette nomination surprise intervient après la défaite des Aigles de Carthage face à la Suède, qui a plongé la sélection dans une situation délicate. Le président de la Fédération tunisienne de football, Moez Nassari, a confirmé l'accord officiel avec l'entraîneur français jusqu'à la fin du Mondial. Renard, globe-trotter aguerri, s'apprête à diriger sa sixième sélection nationale et à participer à sa troisième Coupe du monde consécutive.

Dès son arrivée à Monterrey, il tiendra sa première séance d'entraînement avec un objectif clair : redresser une équipe en crise et viser une qualification au tour suivant grâce aux deux matchs de poule restants. Le technicien, connu pour ses discours galvanisants et son expérience en Afrique où il a remporté deux CAN, devra rapidement trouver les mots justes pour motiver ses troupes.

Cette mission, rare pour un entraîneur qui prend ses fonctions en plein Mondial, rappelle celle d'Henryk Kasperczak avec la Tunisie en 1998. Avec son parcours unique - avoir qualifié l'Arabie saoudite pour le Mondial 2022 - Renard se présente comme l'homme de la situation pour ce défi de taille. Il a lui-même déclaré à RMC Sport : "Il n'y a pas à réfléchir" lorsqu'on lui a proposé le poste, avant de s'envoler depuis Dakar vers le Mexique.

La pression est énorme, mais le nouveau sélectionneur, qui a déjà sauvé des équipes en difficulté, semble prêt à relever le défi avec sa panache habituelle





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