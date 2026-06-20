Hervé Renard lance sa mission commando avec la Tunisie après le limogeage de Sabri Lamouchi

Hervé Renard a été nommé sélectionneur de la Tunisie à la Coupe du monde 2026 suite à la défaite historiquement sévère contre la Suède (1-5) et au limogeage immédiat de Sabri Lamouchi. Débarqué en urgence depuis le Sénégal, le technicien français a seulement quelques jours pour redonner confiance à un groupe en crise avant les matchs décisifs contre le Japon et les Pays-Bas. Entre analyses tactiques, discours de remobilisation et hommage à son prédécesseur, Renard engage son immense expérience pour tenter un redressement improbable mais pas impossible.

Hervé Renard a été nommé à la tête de la sélection tunisienne de football à la Coupe du monde 2026 après le limogeage de Sabri Lamouchi, conséquence de la lourde défaite (1-5) contre la Suède lors du premier match.

C'est la première fois dans l'histoire de la Coupe du monde qu'un sélectionneur est évincé après une seule rencontre. Renard, qui doit relever un défi immense dès son arrivée, affronte le Japon dimanche matin, puis les Pays-Bas. Son arrivée a été fulgurante : alors qu'il se reposait près de Dakar avec sa famille, il a été contacté lundi et a pris un avion pour le Mexique dès le mardi suivant.

Ce sixième poste en Afrique pour Renard (après le Ghana, la Zambie, l'Angola, la Côte d'Ivoire et le Maroc) s'inscrit dans sa quête de participer à un troisième Mondial consécutif, un exploit pour un entraîneur français. Dès son arrivée, il a rencontré les joueurs pour leur redonner confiance et leur rappeler leur devoir de représenter dignement le pays. Il a immédiatement entamé des séances d'entraînement intensives, corrigeant les erreurs tactiques et insistant sur la simplicité et l'efficacité.

Les joueurs, comme Sebastian Tounekti, ont témoigné de l'impact immédiat de sa personnalité et de sa manière de communiquer, passant du français à l'anglais avec son accent reconnaissable. Renard a également rendu hommage à son prédécesseur, Sabri Lamouchi, comprenant l'épreuve que représente un limogeage en pleine Coupe du monde.

Il analyse le Japon, qu'il a déjà affronté avec l'Arabie saoudite lors des éliminatoires asiatiques, comme la meilleure équipe du continent, ce qui rend le challenge à la fois passionnant et très difficile. Ses proches soulignent qu'il est à son mieux sous la pression des grandes compétitions. Avec seulement quatre ou cinq jours de préparation avant le match contre le Japon, Renard doit rapidement redresser une équipe démoralisée et remodeler son jeu pour espérer un résultat.

Son expérience et son leadership seront testés au plus haut niveau dans cette mission commando





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