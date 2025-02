Hermès réalise des résultats records en 2024

Hermès a publié des résultats exceptionnels pour l'année 2024, enregistrant une croissance record de ses ventes et de son bénéfice net. Le groupe de luxe a réalisé un bénéfice net en hausse de 6,8 % à 4,6 milliards d'euros et un chiffre d'affaires de plus de 15 milliards d'euros (+13 %), grâce à une performance positive dans toutes les régions.

Hermès a publié des résultats exceptionnels pour l'année 2024, enregistrant une croissance record de ses ventes et de son bénéfice net. Le groupe de luxe a réalisé un bénéfice net en hausse de 6,8 % à 4,6 milliards d'euros et un chiffre d'affaires de plus de 15 milliards d'euros (+13 %), grâce à une performance positive dans toutes les régions. Axel Dumas , directeur général d' Hermès , a salué cette « solide performance » dans un contexte économique et géopolitique incertain.

Il a souligné que la maison présentait une grande responsabilité envers ses employés et veillait à maintenir l'équilibre du groupe. « L'année a été exceptionnelle, même si elle n'a pas été facile », a-t-il déclaré aux journalistes, rendant hommage aux équipes. La marge opérationnelle a cependant légèrement diminué pour atteindre 40,5 % contre 42,1 % en 2023. Axel Dumas a expliqué qu'une grande différence résidait dans les taux de change défavorables liés au renforcement de l'euro, ainsi qu'à l'effet de la reconstitution des stocks. Les ventes ont progressé en Asie, hors Japon, de 6 % à 6,65 milliards d'euros, tandis que le chiffre d'affaires du Japon a enregistré une hausse de 14 % grâce à une forte demande de la clientèle locale. Les ventes dans la région « Amériques » ont augmenté de 14,5 % pour atteindre 2,87 milliards d'euros, tandis que les États-Unis restent une zone de croissance importante. En Europe, hors France, le chiffre d'affaires a bondi de 18,1 % pour atteindre 2,15 milliards d'euros, et les ventes en France se sont élevées à 1,45 milliard d'euros (+13,5 %) grâce à la clientèle locale et aux flux touristiques. Le cœur de métier d'Hermès, la maroquinerie-sellerie, a atteint près de 6,5 milliards d'euros de ventes (+16,4 %) grâce à une augmentation des capacités de production et à une demande soutenue. Hermès versera une prime de 4 500 euros à ses 25 000 employés dans le monde en 2024 (dont plus de 15 000 en France) et proposera un dividende de 16 euros lors de l'assemblée générale du 30 avril (contre 15 euros en 2023). Pour 2025, Axel Dumas reste prudent mais ambitieux pour l'année. Il reste « très positif » sur 2025, même si la barre est haute après les performances de 2024. Face aux risques de droits de douane potentiels, le directeur général a affirmé rester « très attaché à notre production où elle est », notamment en France, Suisse pour les montres et Italie pour les chaussures. Il a ajouté qu'Hermès n'ajusterait pas sa politique industrielle en fonction des droits de douane, et qu'en cas d'augmentation, les prix seraient adaptés en conséquence





