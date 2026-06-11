Hermes House Band et le hymne de la Coupe du monde

Le titre de Dino Fekaris, interprété par Gloria Gaynor, n’était pas prévu pour devenir la bande-son de la grande fête du premier titre mondial des Bleus. Pourtant, cet hymne de l’immense folie collective du 12 juillet 1998, soir de la première étoile des Bleus, a connu un succès incroyable et est devenu l’hymne de tout un pays.

Ce titre de résilience après un licenciement va devenir dans la voix de la chanteuse disco celui d’une femme qui, après une rupture, affirme qu’elle peut se passer d’un homme.

Elle enregistre la chanson dans des conditions difficiles, diminuée après une opération, et le single sort le 23 octobre 1978. qui va fonctionner commercialement. Elle apporte un exemplaire du single à un de ses amis DJ au Studio 54, la plus grande discothèque newyorkaise. Très rapidement, les danseurs plébiscitent le morceau, puis les radios américaines. A tel point qu’En 1994, les Néerlandais d’Hermes House Band, des étudiants de Rotterdam, reprennent le titre de Gloria Gaynor.

Cette version a une particularité : la partie instrumentale du morceau est remplacée par un chœur qui entonne les fameux 'la la la la la' que toute la France reprendra quatre ans plus tard





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