Hermès enregistre des résultats records en 2024

Le groupe de luxe Hermès a publié des résultats exceptionnels pour 2024, avec une croissance significative des ventes et un bénéfice net en hausse.

Hermès a annoncé un bénéfice net en hausse de 6,8% à 4,6 milliards d'euros et des ventes dépassant les 15 milliards d'euros (+13%) en 2024. Cette performance solide est attribuée à une croissance dans toutes les régions. Axel Dumas, directeur général d' Hermès , souligne que la maison maintient sa direction «tout en préservant les grands équilibres du groupe et sa responsabilité d'employeur».

Malgré un contexte économique et géopolitique plus incertain, Hermès a enregistré une année exceptionnellement réussie. La marge opérationnelle a cependant légèrement reculé à 40,5%, contre 42,1% en 2023, en raison du renforcement de l'euro et de la reconstitution des stocks. Dumas reste positif pour 2025, malgré l'objectif ambitieux établi après les performances de 2024. Les ventes en Asie hors Japon ont progressé de 6% à 6,65 milliards d'euros, et celles du Japon ont augmenté de 14% grâce à la demande locale. Les ventes de la région «Amériques» ont également augmenté de 14,5% à 2,87 milliards d'euros. Les États-Unis restent «une terre de conquête» pour Hermès.Hermès maintient son engagement en matière de production française, suisse et italienne. Le groupe réaffirme sa politique industrielle non influencée par les droits de douane. En cas d'augmentation des droits de douane, Hermès augmentera ses prix en conséquence. Le groupe a annoncé une prime de 4 500 euros à l'ensemble de ses 25 000 collaborateurs (dont plus de 15 000 en France) en 2024. Lors de l'assemblée générale du 30 avril, un dividende de 16 euros sera proposé contre 15 euros en 2023.





